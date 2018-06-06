Лучшие двигатели в мире 2018 года

В этом году у конкурса «Двигатель года» юбилей: он прошел уже двадцать раз. Жюри из 68 автомобильных журналистов со всего мира определило лучшие силовые агрегаты в тринадцати категориях. Правда, разнообразия не ждите: больше половины победителей получают приз как минимум во второй раз... «Мотор» собрал всех победителей конкурса в одной галерее.

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Иллюстрации: Компании-производители