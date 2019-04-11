Колёса для «Ливерпуля» и «Челси»

Редакция «Мотора» засучила рукава, и взялась за изучение тачек в самом престижном футбольном первенстве планеты — английской Премьер-лиге. А изучать было что! Сами понимаете: если ваша зарплата превышает двести тысяч фунтов в неделю, то позволить себе вы можете практически любой автомобиль. Хотя вскоре мы поняли, что с такими возможностями выбор футболистов мог бы быть и поразнообразнее...

Продавцы престижных брендов должны просто обожать футболистов! Почти у каждого игрока премьер-лиги — целая коллекция из итальянских суперкаров, люксовых «британцев» и «немцев», в том числе самых брутальных внедорожников. Хотя есть и удивительные исключения!

Но прежде чем направить шпионские объективы в сторону игроков, сделаем объявление. Если вы удивились, почему мы взяли под прицел именно футболистов, и конкретно славную Английскую премьер-лигу, то мы сейчас всё объясним. Действительно, можно было накопать несусветной экзотики в гаражах американских баскетболистов или клана Кардашян, но Английская премьер-лига представляет для нас больший интерес. И вот почему.

Rambler Group, в которую входит «Мотор», приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в России — на три года, начиная с текущего сезона.

Смотреть игры можно будет в онлайн-кинотеатре Okko, где появится специальный раздел Okko.Sport. В нем будут не только показывать прямые трансляции всех матчей, но и аналитические, информационные и развлекательные передачи, а также массу дополнительных материалов к играм. Они будут создаваться спортивной редакцией Okko Sport, составленной из лучших профессионалов своей области.

Сервис позволяет пользователям ставить трансляцию на паузу или перематывать. И кстати, в разделе Okko.Sport не будет никакой рекламы. Онлайн-кинотеатр Okko можно смотреть на SmartTV, в приложениях для iOS и Android, а также в традиционном виде — через интернет-браузер.

Теперь самое время взглянуть, на чем ездят игроки знаменитых команд, когда не бегают по травяному полю на своих двоих. Согласитесь, гораздо приятнее уничижительно комментировать неважную игру спортсмена, если знать, что он ездит на Роллс-Ройсе в цыганском тюнинге... Кстати, при подготовке этого материала мы тоже нет-нет, да и отпускали комментарии, которые чаще можно услышать на стадионе или во время трансляции. Итак, вот они, автомобили английских футболистов.

Самые быстрые и дерзкие

Какой футболист элитного клуба без личного суперкара? Изучив фотографии английских папарацци, мы обнаружили, что наибольшей любовью среди игроков премьер-лиги пользуется продукция Lamborghini. Ведь эти низкие угловатые машины — настоящие экстраверты, и словно кричат всем вокруг: смотрите, мой хозяин богат и знаменит!