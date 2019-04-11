Колёса для «Ливерпуля» и «Челси»

Редакция «Мотора» засучила рукава, и взялась за изучение тачек в самом престижном футбольном первенстве планеты — английской Премьер-лиге. А изучать было что! Сами понимаете: если ваша зарплата превышает двести тысяч фунтов в неделю, то позволить себе вы можете практически любой автомобиль. Хотя вскоре мы поняли, что с такими возможностями выбор футболистов мог бы быть и поразнообразнее...
Продавцы престижных брендов должны просто обожать футболистов! Почти у каждого игрока премьер-лиги — целая коллекция из итальянских суперкаров, люксовых «британцев» и «немцев», в том числе самых брутальных внедорожников. Хотя есть и удивительные исключения!
Но прежде чем направить шпионские объективы в сторону игроков, сделаем объявление. Если вы удивились, почему мы взяли под прицел именно футболистов, и конкретно славную Английскую премьер-лигу, то мы сейчас всё объясним. Действительно, можно было накопать несусветной экзотики в гаражах американских баскетболистов или клана Кардашян, но Английская премьер-лига представляет для нас больший интерес. И вот почему.
Rambler Group, в которую входит «Мотор», приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в России — на три года, начиная с текущего сезона.
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Сервис позволяет пользователям ставить трансляцию на паузу или перематывать. И кстати, в разделе Okko.Sport не будет никакой рекламы. Онлайн-кинотеатр Okko можно смотреть на SmartTV, в приложениях для iOS и Android, а также в традиционном виде — через интернет-браузер.
Теперь самое время взглянуть, на чем ездят игроки знаменитых команд, когда не бегают по травяному полю на своих двоих. Согласитесь, гораздо приятнее уничижительно комментировать неважную игру спортсмена, если знать, что он ездит на Роллс-Ройсе в цыганском тюнинге... Кстати, при подготовке этого материала мы тоже нет-нет, да и отпускали комментарии, которые чаще можно услышать на стадионе или во время трансляции. Итак, вот они, автомобили английских футболистов.
Самые быстрые и дерзкие
Какой футболист элитного клуба без личного суперкара? Изучив фотографии английских папарацци, мы обнаружили, что наибольшей любовью среди игроков премьер-лиги пользуется продукция Lamborghini. Ведь эти низкие угловатые машины — настоящие экстраверты, и словно кричат всем вокруг: смотрите, мой хозяин богат и знаменит!
Например, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассекает на чёрном Lamborghini Aventador с 700-сильным мотором V12. Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян выбрал такую же машину белого цвета. А вот его одноклубник, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, никак не может определиться — его «Авентадор» то и дело перетягивают в пленку нового цвета. Впрочем, каждый раз это что-то яркое и блестящее.
Roy&Rick / autogespot.ru
Аналогичные машины приобрели защитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон ди Мораес, защитник «Лестер Сити» Дэнни Симпсон, полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа. Этот суперкар в России стоит свыше 17 миллионов рублей.
Любопытно, что более доступная 10-цилиндровая модель Huracán не так популярна у футболистов! Такую мы смогли найти только у нападающего клуба «Саутгемптон» Дэнни Ингза и Дэнни Симпсона из «Лестер Сити». А вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро и вовсе скромняга — у него старенький Lamborghini Gallardo.
А вот суперкары Ferrari, видимо, кажутся звёздам английского футбола то ли чересчур умеренными, то ли недостаточно дорогими. Во всяком случае, на среднемоторном купе Ferrari 458 Italia ездят лишь нападающие клуба «Ливерпуль» Роберто Фирмино и Дэниел Старридж, полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир и полузащитник «Арсенала» Месут Озиль. Странно, но более новых Ferrari 488 с турбомотором нам найти вообще не удалось.
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян тоже выбрал Ferrari — только более практичную (и дорогую) модель: трехдверный полноприводный универсал Ferrari GTC4Lusso. Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг в этом году приобрел обновку — 800-сильное купе 812 Superfast: на данный момент эта модель считается флагманской.
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди купил купе F12tdf с атмосферным V12 6.3 мощностью 780 лошадиных сил, которое выпустили партией в 799 экземпляров. И все же обладателем самой редкой Ferrari стал другой французский футболист — Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» купил гибридный 1000-сильный суперкар LaFerrari стоимостью свыше миллиона евро, выпущенный тиражом всего 500 экземпляров (он изображён на заглавном фото).
Cуперкары других марок — скорее исключение, чем правило. Например, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата и вратарь Давид де Хеа, можно сказать, делом поддерживают британского производителя: первый уже несколько лет передвигается на Aston Martin DB9, а второй недавно приобрел новейший Aston Martin Vantage.
Вратарь «Арсенала» Петр Чех, нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес и нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингз выбрали сравнительно скромные Audi R8 — по сути, аналог Lamborghini в немецкой «обёртке». А тот же Ингз владеет еще и купе Mercedes-AMG GT с четырёхлитровой турбо-«восьмёркой».
Самые универсальные
То, что ездить на тренировки на суперкарах не слишком удобно, понятно даже не самым умным спортсменам: практически у всех в гараже есть как минимум один кроссовер — высокий и просторный.
Причем футболисты демонстрируют удивительное единодушие: самым популярным стал бренд Range Rover. Мы бы объяснили это британским патриотизмом, но их обожают и зарубежные игроки. В каждом из клубов премьер-лиги есть несколько человек, отдающих предпочтение Рейндж Роверам!
Самые заметные — эксклюзивный двухцветный Range Rover SVR защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса, машины от ателье Overfinch у защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, защитника лондонского «Челси» Гари Кэхила и полузащитника Росса Баркли, сделанный в ателье Onyx кроссовер полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, а также автомобили от Project Kahn у коллег по «Ньюкасл Юнайтед» — вратаря Карла Дарлоу и защитника Кирана Кларка.
Уважением пользуется и роскошный кроссовер еще одной британской марки — Bentley Bentayga. Причем ездить на обычных «Бентайгах» многие явно считают ниже своего достоинства: полузащитник «Манчестер Сити» Махрез Рияд, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заказали доработку внешности своих машин в ателье Onyx.
Конечно, многие спортсмены отдают предпочтение Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLE. А вот кроссоверы Audi и BMW по неизвестным нам причинам, кажется, не завоевали такой любви футболистов. Например, полноприводники BMW X5 мы нашли только у Райана Беннета из «Вулверхэмптона» и Джеймса Милнера из «Ливерпуля». В этом ряду сверхдорогих кроссоверов выделяется демократичный Volkswagen Touareg вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.
А ещё, учитывая любовь футболистов к суперкарам Lamborghini, странным кажется, что до сих пор никто кроме Рахима Стерлинга и Пьер-Эмерика Обамеянга не приобрел кроссовер Lamborghini Urus.
Самые роскошные
Игроков английской премьер-лиги можно увидеть за рулем очень дорогих и роскошно отделанных легковых машин: Mercedes S-klasse, Bentley Continental GT, Porsche Panamera, не говоря уже об Audi RS6 или BMW M5...
Но всех переплюнула «великолепная пятерка», выбравшая самую дорогостоящую, самую пафосную и эксцентричную марку — Rolls Royce. Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж разъезжает на кипенно-белом Rolls-Royce Wraith, его одноклубник Натаниэл Клайн — на аналогичном купе черного цвета. Почти такие же машины и у защитника «Манчестер Сити» Николаса Отаменди, а также полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. А вот бомбардир «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выпендрился и того круче: его Rolls-Royce выкрашен в фирменные командные цвета — черный с красной отделкой.
Самые компактные
Любимая машина футболиста — не обязательно слоноподобный кроссовер или громадная люксовая баржа. Скажем, Рахим Стерлинг несколько лет назад «на сдачу» от своих роскошных кроссоверов приобрел себе еще и Smart. Городскую микролитражку затянули в его любимую матово-черную пленку, и полузащитник «Манчестер Сити» не гнушается ездить на Смартике на тренировки. Видимо, пример оказался заразителен — его одноклубник Бернарду Силва недавно тоже купил Smart, только уже нового поколения.
Самые вместительные
На фоне всех этих суперкаров и пафос-мобилей за сотни тысяч фунтов выделяется выбор Каспера Шмейхеля из «Лестер Сити», Джамала Блэкмена из «Челси» и Фабиана Делфа из «Манчестер Юнайтед». Шмейхель купил себе для путешествий кемпер на базе Mercedes Vito, а Блэкмен и Делф — микроавтобус Mercedes-Benz V-класса c роскошным 6-местным салоном. Зачем он последнему, догадаться несложно — у него с женой Натали три дочки!
Самые брутальные
«Гелендеваген» — первый выбор для любителей подчеркнуть свою маскулинность. На «геликах» цвета хаки разъезжают защитник «Челси» Давид Луис и полузащитник «Арсенала» Месут Озиль. Рахим Стерлинг предпочел черный цвет и диковатый обвес — похоже, что от Mansory.
А вот Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед» хоть и купил рамный внедорожник, но пафосному «гелику» предпочел немудрящий Jeep Wrangler — короткобазный, красного цвета.
Самые доступные
Наше особое уважение — тем игрокам, кто, несмотря на баснословные зарплаты, не окунулся в пучины демонстративного потребления.
Пофигизмом отличились вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, купивший Fiat 500, нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте, передвигающийся на Fiat Punto, полузащитник «Челси» Педро, разъезжающий на Peugeot 208 GTi и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, выбравший Nissan Juke. В гараже полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича есть Porsche, но он не стесняется ездить на кроссовере Mini Countryman. Стоимость этих машин лишь немного превышает их зарплаты за один день.
twitter.com/bedjosessien
Впрочем, даже в этом ряду француз Н'Голо Канте выделяется своей скромностью. Самый высокооплачиваемый игрок «Челси», получающий 290 тысяч фунтов в неделю, ездит на подержанном Mini Cooper S белого цвета.
Самые винтажные
К старинным автомобилям большинство футболистов равнодушны. Что объяснимо — это хобби требует времени и знаний.
Но и здесь есть исключения: нападающий английского клуба «Кристал Пэлас» Коннор Уикхем и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер оба с удовольствием ездят на классических Mini!
На стоянке футбольного клуба среди слоноподобных кроссоверов эта коробочка длиной всего три метра и шириной 1,4 метра выглядит игрушечной, занимая меньше половины парковочной ячейки. Особенно пикантно за рулем своего Mini выглядит Уикхем, рост которого — 191 сантиметр.