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10:30

Самые безопасные автомобили 2018 года

Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года

Европейская организация Euro NCAP опубликовала список самых безопасных автомобилей 2018 года. В общей сложности за год было проведено 23 краш-теста, из которых специалисты выбрали автомобили с наилучшими показателями. В отличие от 2017-го Euro NCAP в этот раз включил в число испытаний тест систем автономного экстренного торможения в городских условиях, а также решил выставлять дополнительные баллы за наличие различных электронных помощников, например, системы удержания в полосе. В этот раз в список «отличников» попало всего три модели, тогда как в 2017-м их было семь.

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