Эвакуаторные войны

«Все смешалось в доме Облонских» - иначе эту сцену охарактеризовать нельзя. Вкратце сюжет такой: когда Nissan Altima одного из жителей Комптона (Калифорния) начали эвакуировать… он попросил женщину рядом с местом происшествия подбросить его до эвакуатора, чтобы запрыгнуть на погрузчик! Когда безумец вскочил на эвакуатор, водитель последнего ускорился, из-за чего оба передних колеса «Альтимы» не выдержали нагрузки. Все остальное вы можете посмотреть в видеоролике: погоня стала похожа на фрагмент фильма «Безумный Макс».