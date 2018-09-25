Эвакуаторные войны

Владелец этого Jeep решил припарковаться в неположенном месте, чтобы сходить в магазин за продуктами. Это очень не понравилось местным службам гражданского порядка, и те вызвали эвакуатор. Когда задняя ось внедорожника уже взмыла в воздух под сцепным устройством, владелец «Джипа» вскочил в свой автомобиль и, уповая на возможности полноприводной трансмиссии, попытался оспорить «акт правосудия». Чем закончилась история – неизвестно.
Настоящая война развернулась полмесяца назад в Хомстеде (штат Флорида). Владелец белого Ford F-250, оснащенного мощнейшим турбодизелем, очень торопился по своим делам и попросил эвакуаторщика простить его за неправильное место парковки. Но тот был непреклонен. Потому разгоряченный владелец F-250 не придумал ничего лучше, как залезть в свой наполовину подвешенный автомобиль и помериться с Ford F-450 в тяговом усилии. Результат – две серьезно поврежденные машины и арест владельца белого пикапа.
В большинстве случаев попытки побега с эвакуаторов заканчиваются плачевно. На видео – редчайшее исключение, которое произошло исключительно по той причине, что Jeep Wrangler на подъемной рамке для задней оси еще не был закреплен. Плюс, энергоемкая подвеска рамного внедорожника смягчила приземление задних колес, что позволило нарушителю легко уйти.
Хаос происходит не только в Соединенных Штатах – столкновения между эвакуаторщиками и водителями происходят и в других странах. Случай, представленный выше, произошел в Великобритании, и его последствия усугубил тот факт, что в Европе машины эвакуируются путем постановки на платформу, а не подвешиванием за одну ось. К счастью, полностью соскользнуть на землю у водителя «Тойоты» не получилось.
Инцидент из Шанхая. Уж не знаем, планировала ли эта девушка прихватить с собой эвакуатор, но именно его угоном закончилась попытка освободить свой Chevrolet Captiva. Получилась эдакая «автомобильная многоножка». Несмотря на серьезность действий, выглядит вся ситуация крайне комично. Но вряд ли с таким балластом «Каптива» смогла далеко уехать.
«Все смешалось в доме Облонских» - иначе эту сцену охарактеризовать нельзя. Вкратце сюжет такой: когда Nissan Altima одного из жителей Комптона (Калифорния) начали эвакуировать… он попросил женщину рядом с местом происшествия подбросить его до эвакуатора, чтобы запрыгнуть на погрузчик! Когда безумец вскочил на эвакуатор, водитель последнего ускорился, из-за чего оба передних колеса «Альтимы» не выдержали нагрузки. Все остальное вы можете посмотреть в видеоролике: погоня стала похожа на фрагмент фильма «Безумный Макс».
Ну и нашему брату, конечно, противление не чуждо. Владелец Toyota Hilux попытался съехать с платформы эвакуатора, но получилось у него это столь же успешно, как и у его британского коллеги. Да, закон запрещает эвакуацию автомобиля, если в нем находится человек. Но стоит ли оно повреждений автомобиля, потраченных нервов и последующих судебных разбирательств?