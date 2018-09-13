Неудавшаяся замена Гелендвагена

Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер

Одной из главных новинок грядущего Парижского автосалона станет Mercedes-Benz GLE, который когда-то носил индекс М и ML. Но многие уже не помнят, что это был первый премиальный автомобиль в сегменте, который мог заменить собой Гелендваген, пытался стать спортивным, примеряя на себя мощные моторы AMG, воевал с динозаврами в «Парке юрского периода» и возил Папу Римского, а потом первым принял на себя удар от BMW X5 и Porsche Cayenne. Мы решили вспомнить, как появилась эта машина и во что превратилась в 2018 году.