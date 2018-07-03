Штучные универсалы

В странах Западной Европы «вагоны» все еще чертовски популярны, но это не значит, что у каждого седана есть аналогичная версия с кузовом универсал. К счастью, в ситуациях, когда сами автопроизводители не решаются выпустить практичную версию, на помощь приходят кузовные ателье. Во всяком случае, эти пять «сараев» созданы на базе седанов и, в отличие от серийных моделей, имеют ничтожно малый тираж.

Mercedes S-Класса (W116) от Crayford

Ателье Crayford из Великобритании создавало универсалы на базе люксовых седанов Mercedes аж с 1970 года. Первыми машинами подобного рода были «вагоны» на базе удлиненного 115-го кузова, однако больше всего компанию прославили универсалы на базе седанов S-Класса в кузове W116 – хоть их и построили всего 15 штук. Для создания люксовых универсалов в Crayford использовали заднюю секцию крыши от практичного варианта Ford Granada, которая смотрелась вполне гармонично на корме величественного S-Класса. Примечательно, что в качестве базиса использовались абсолютно все версии W116 – в том числе и 450 SEL с 6,9-литровым V8.

Alpina B9 (Е23) от Garage du Bac

В былые времена импортеры не гнушались сами доводить автомобили до того товарного вида, который жаждал видеть клиент, но не решался делать автопроизводитель. Одним из таких импортеров был французский Garage du Bac, который, помимо непосредственных продаж автомобилей Alpina, занимался их же доработкой, а также выступлениями в гонках на автомобилях знаменитой марки. Одним из самых необычных проектов Garage du Bac был универсал на базе Alpina B9 3.5, который был создан на базе «семерки» в 23-ем кузове, причем таких машин в «Гараж дю Бак» построили две шутки. Обе машины были с задними фонарями от ранней «пятерки» Е12 и обе имели стандартную по меркам Alpina «начинку» – то есть шестицилиндровый двигатель М30 мощностью 245 лошадиных сил.

BMW 5 серии (Е28) от Schulz

Учитывая то, насколько гармонично выглядят универсалы BMW 3 серии (Е30) и 5 серии (Е34), не удивительно, что Touring на базе 28-ой «пятерки» тоже выглядит великолепно. Увы, у самих баварцев на такую машину не хватило смелости. К счастью, это упущение частично компенсировало ателье Schulz, которое построило 32 универсала на базе последней настоящей «акулы». Поскольку фирма Schulz больше известна благодаря тюнингу «Мерседесов», не удивительно, что заднюю дверь универсал на базе пятой серии получил прямиком из стана своих прямых конкурентов. До наших дней дожили по меньшей мере шесть подобных автомобилей, встретить которые в продаже – огромная удача для любителей универсалов BMW.

Aston Martin Lagonda от Roos Engineering

Порой эксклюзивные универсалы появляются уже тогда, когда производство того или иного седана было прекращено. Пример – стильный «вагон» на базе редчайшего Aston Martin Lagonda, который был создан в количестве двух экземпляров швейцарским ателье Roos Engineering. Первый подобный универсал (с длинными задними боковыми окнами) был создан по заказу клиента из Гонконга, другой – соответственно, с короткими задними окнами, ушел в Нидерланды. Машины были построены в период с 1998 по 2000 год – спустя декаду после того, как последняя Lagonda покинула конвейер.

Maserati Quattroporte Bellagio Fastback от Touring Superleggera

Пожалуй, самый элегантный универсал этого списка – Maserati Quattroporte Bellagio Fastback, созданный Carrozzeria Touring Superleggera. Впервые универсал был представлен на Конкурсе Элегантности Villa d’Este в 2008 году, а впоследствии ателье создало еще три подобных машины, каждая из которых была изготовлена по индивидуальному заказу (включая и самый первый экземпляр). Что объединяло все машины, так это стильные 19-дюймовые диски Borrani Bimetal, а также возможность разгоняться до 275 километров в час за счет 440-сильного двигателя V8. \m

Иллюстрации: Компании-производители