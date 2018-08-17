Внедорожники, ставшие кроссоверами

Нынешний Terrano подобным послужным списком похвастать не может, будучи перелицованным Renault Duster для рынков развивающихся стран, но выгодно отличается от французского собрата более богатой базовой комплектацией. Что, разумеется, отражается на его стоимости. Отметим, что проходимость — одно из главных достоинств Terrano, хотя по формальным признакам это кроссовер. Огромный клиренс, внедорожная геометрия и межосевая муфта от Murano с принудительной блокировкой делают его весьма способным за пределами асфальта.

Suzuki Vitara

Vitara первого поколения была не менее многогранной, чем в свое время Jimny: она могла быть трехдверной, пятидверной, с мягкой и жесткой крышей… При этом у нее была широкая линейка 4-цилиндровых силовых агрегатов и даже один V6. Про понижающий ряд трансмиссии и рамную конструкцию даже упоминать не стоит – в общем, Vitara была довольно компактным, но полноценным внедорожником.