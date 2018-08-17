Внедорожники, ставшие кроссоверами

Nissan Terrano
Заставшие «лихие 90-е» хорошо помнят этот автомобиль: да, он был не так популярен, как машины Jeep, но своей брутальностью внушал едва ли меньший трепет. Шины с огромными грунтозацепами, мощная рама, неразрезной задний мост, задний или полный привод – неудивительно, что машина вполне успешно выступала в ралли-рейде «Париж-Дакар».
Нынешний Terrano подобным послужным списком похвастать не может, будучи перелицованным Renault Duster для рынков развивающихся стран, но выгодно отличается от французского собрата более богатой базовой комплектацией. Что, разумеется, отражается на его стоимости. Отметим, что проходимость — одно из главных достоинств Terrano, хотя по формальным признакам это кроссовер. Огромный клиренс, внедорожная геометрия и межосевая муфта от Murano с принудительной блокировкой делают его весьма способным за пределами асфальта.
Suzuki Vitara
Vitara первого поколения была не менее многогранной, чем в свое время Jimny: она могла быть трехдверной, пятидверной, с мягкой и жесткой крышей… При этом у нее была широкая линейка 4-цилиндровых силовых агрегатов и даже один V6. Про понижающий ряд трансмиссии и рамную конструкцию даже упоминать не стоит – в общем, Vitara была довольно компактным, но полноценным внедорожником.
Сменив четыре поколения, машина стала ярким молодежным кроссовером, который в плане техники очень схож с моделью SX4. Пропала версия Grand Vitara, зато появилась модификация Vitara S, отличающаяся слегка переиначенным экстерьером, более богатой базовой комплектацией, а также турбированным мотором объемом 1,4 литра.
Kia Sportage
В ранге компактного внедорожника Kia Sportage продержалась недолго – всего одно поколение. И винить в этом Kia нет ни малейшего смысла – несмотря на раму лестничного типа, задний неразрезной мост (опционально – с самоблокирующимся дифференциалом) и полноценный полный привод, машина продавалась намного хуже, чем Sportage последних двух поколений.
Сейчас Sportage является одним из популярнейших кроссоверов во всем мире, имеет широчайшую линейку бензиновых и дизельных моторов, а также 5 звезд безопасности в рейтинге EuroNCAP. Едва ли такие перемены можно назвать шагом назад.
Dodge Durango
Хотя эстетически Dodge Durango с ходом времени едва ли растерял в харизме или брутальности, раму лестничного типа он все же променял на несущий кузов. Зато сохранил просторный салон, в котором могут разместиться до семи седоков, а также типично американские двигатели – вплоть до 6,4-литрового V8 HEMI мощностью 481 лошадиную силу.
Последний, к слову, делает Durango SRT одним из быстрейших семиместных кроссоверов в мире: до 97 километров в час гигант разгоняется за 4,4 секунды, а дистанцию в четверть мили пролетает за 12,9 секунды. Оригинальный Durango в своем самом мощном компрессорном исполнении развивал 365 сил.
Chevrolet Blazer
Одно из последних пополнений в числе «отступников» — новый Chevrolet Blazer, превратившийся в этакую кроссоверную версию нынешнего Camaro. Под капотом – 2,5-литровая «четверка» или 3,6-литровый V6, в недрах – платформа нынешнего Cadillac XT5.
Выглядит автомобиль ярко и стильно, хотя к имени Blazer на его бортах придется привыкать: изначально, с 1969 года, под «пламенным» шильдиком General Motors выпускали довольно массивные полноценные внедорожники, оснащаемые 8-цилиндровыми двигателями.
Lincoln Aviator
Последний на сегодня (но только лишь на сегодня) внедорожник, ставший кроссовером – готовящийся к серийному выпуску Lincoln Aviator, который, как и свой одноименный предок, будет построен на платформе Ford Explorer. Правда, тут нужно сделать два важных уточнения: во-первых, на этот раз Explorer унаследует платформу «Авиатора» а не наоборот; во-вторых, новый Aviator, как и будущий Explorer, будет иметь несущий кузов. Но о перепрофилировании Explorer, который тоже когда-то был на раме – в следующий раз.
К слову, на самом деле Aviator перешел на несущий кузов гораздо раньше, а не в 2018-о – ведь концепт серийного Lincoln MXK (который уж точно не тянет на роль внедорожника), назывался именно Aviator. Собственно, MKX и заменил собой оставшийся не у дел внедорожник.