Внедорожники, ставшие кроссоверами II

Будучи изначально заменой модели Bronco и конкурентом шевролетовским «Блейзерам», он, в конечном итоге, стал одним из крупнейших кроссоверов на рынке (на российском – так точно). Нынче Explorer продается во многих странах, но что будет с ним дальше – когда через год с небольшим вернется Bronco?

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Jeep Cherokee

Пожалуй, самые разительные перемены произошли с Cherokee: первое поколение машины, чье имя в России стало нарицательным, оснащалось двигателями с объемом минимум 4,2 литра (!), при этом снаряженная масса внедорожника превышала две тонны. Нынче Cherokee – это молодежный кроссовер с модной двухэтажной головной оптикой, под капот которого устанавливают рядные «четверки». Ну или максимум – 3,2-литровый V6.