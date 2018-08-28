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28 августа 10:07

Внедорожники, ставшие кроссоверами II

Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая

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Алексей Олефиренко
Ранее мы уже рассказали нашим читателям о шести автомобилях, которые решили, что рама – это прошлый век, а потому, по заветам легковушек, обрели несущие кузова. Сегодня очередь второй партии: те же истории, но имена - новые.

Ford Explorer

В прошлый раз мы остановились на Lincoln Aviator, который в прошлом имел рамную конструкцию, будучи построенным на платформе Ford U1 – как и оригинальный Ford Explorer. Соответственно, «Форд» проделал тот же путь, что и «Авиатор» - да, Explorer, даром что был одним из самых компактных представителей SUV в модельном ряду марки в начале 90-х, тоже имел рамную конструкцию.

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Будучи изначально заменой модели Bronco и конкурентом шевролетовским «Блейзерам», он, в конечном итоге, стал одним из крупнейших кроссоверов на рынке (на российском – так точно). Нынче Explorer продается во многих странах, но что будет с ним дальше – когда через год с небольшим вернется Bronco?

Jeep Cherokee

Пожалуй, самые разительные перемены произошли с Cherokee: первое поколение машины, чье имя в России стало нарицательным, оснащалось двигателями с объемом минимум 4,2 литра (!), при этом снаряженная масса внедорожника превышала две тонны. Нынче Cherokee – это молодежный кроссовер с модной двухэтажной головной оптикой, под капот которого устанавливают рядные «четверки». Ну или максимум – 3,2-литровый V6.

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Подобные перемены пришлись по вкусу далеко не всем фанатам модели, поэтому им приходится искать утешение в компании с Grand Cherokee, который можно укомплектовать хоть V8 от Dodge Challenger Hellcat.

Kia Sorento

В случае с Kia Sorento перемены не столь разительные, но факт остается фактом – рама ушла, а несущий кузов, соответственно, появился. Как и Sportage, модель Sorento была относительно внедорожно-ориентированной всего лишь одно поколение – по этой причине руководство Kia всерьез рассматривало вариант переименования модели начиная со второй генерации, чтобы не путать своих потенциальных клиентов.

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Как бы там ни было, сейчас Sorento неплохо продается во всем мире, будучи одним из самых экономически привлекательных автомобилей в классе семиместных кроссоверов.

Nissan Pathfinder

Сюрприз! В прошлый раз мы уже говорили о том, какой путь прошел Nissan Terrano… но соль в том, что на американском рынке тот самый Terrano первого поколения продавался под именем Pathfinder. И в случае с этим именем история развивалась по совершенно другому сценарию: Pathfinder сохранял рамную конструкцию и выдающиеся внедорожные способности на протяжении трех поколений, и лишь в последней, на сегодняшней день, итерации он получил несущий кузов.

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У нас новый Pathfinder не прижился: машину продавали на российском рынке менее года, с конца 2014 по 2016 год.

Land Rover Discovery

Сложно сказать, стал ли Discovery менее «внедорожным» автомобилем с переходом на несущую конструкцию (в Land Rover заявляют, что очень даже наоборот), но вот консервативные поклонники былых Discovery новую модель встретили прохладно – не говоря уже про Discovery Sport, который стал своеобразной заменой Land Rover Freelander.

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В целом, Discovery действительно стал более мультифункциональным автомобилем, более «гражданским»… Но все же остаются консерваторы, которых уважить надо. Скорее всего, эту ношу на себя возьмет новый Defender, которого многие откровенно заждались.

Range Rover

Примерно так же дела, как и с Discovery, обстоят и с флагманским Range Rover. Да, на низкопрофильной резине в дебри не заберешься, но обилие соответствующих вспомогательных систем, направленных на повышение внедорожных способностей Range Rover, все равно выделяют его на фоне одноклассников из Германии – классический Range Rover мог бы гордиться своим наследником.

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Единственное «но» - хоть Range Rover обзавелся целой плеядой разновидностей, но ни в одной из них не захочется ехать в резиновых сапогах, чтобы с утра поохотиться или порыбачить. Как ни крути, но «Рэйндж» стал сугубо городским денди.

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