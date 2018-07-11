Мотоциклы ценою в суперкар

Большинство мотоциклов ощутимо дешевле автомобилей, но есть и такие, которые стоят как неплохой бизнес-седан. Например, новая Honda Gold Wing Tour, оснащенная коробкой передач с двумя сцеплениями, оценивается минимум в 2,35 миллиона рублей. Однако на фоне следующих десяти мотоциклов она выглядит вполне доступным предложением…

10 место – MTT Y2K 420RR – 12,5 миллионов рублей

420RR – это новая, улучшенная версия знаменитого турбореактивного мотоцикла Y2K Superbike, который сыграл одну из главных ролей в фильме «Крутящий момент». Легкий вертолетный двигатель Rolls-Royce Allison, установленный на легкой раме 420RR, развивает 420 лошадиных сил при 52 000 оборотов в минуту и 678 Нм тягового усилия, благодаря которым обеспечиваются максимальная скорость более 400 километров в час… и крайне горячие выхлопные газы, которые могут оплавить бампера близстоящих машин. Стоит эта ракета на колесах почти 200 тысяч долларов. За сопоставимые деньги можно купить, скажем, Porsche 911 Turbo Cabriolet.

9 место – Ludovic Lazareth LM847 – 13,8 миллиона рублей

Парадокс: несмотря на то, что на байк Ludovic Lazareth LM847 установлен V-образный восьмицилиндровый двигатель Maserati GranTurismo, стоит мотоцикл более чем в два раза дороже донора силового агрегата. За что же переплачивает клиент? Например, за уникальную раму из карбонового волокна и алюминия, где используются компоненты от супербайков Ducati, а также за невероятное соотношение мощности к массе – 470 «лошадей» на 400 килограммов. Гарантированная максимальная скорость супербайка – 270 километров в час, дальше – на свой страх и риск.

8 место – Ducati Testa Stretta NCR Macchia Nera – 14,3 миллиона рублей

225 тысяч долларов. Или 14,3 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрести полностью упакованный Mercedes-AMG GT R, а на сдачу заправить его под завязку. Или же купить единственный в своем роде NCR Macchia Nera («Черное пятно»), который представляет собой комбинацию из оборотистого мотора от супербайка Ducati 998R, гоночной выпускной системы и прочнейшей рамы, изготовленной из титана. Однако купить его за эту сумму получится лишь в том случае, если нынешний владелец решит распрощаться с ним – при этом, разумеется, не меняя первоначальную стоимость. Мотоцикл вооружен по всем канонам спортбайков: 180 сил на 134 килограмма массы – очень опасная комбинация.

7 место – Ecosse Moto Works Founder’s Edition Titanium XX – 19 миллионов рублей

Еще одно чудо инженерной мысли, у которого из титана изготовлена и рама, и выпускная система – Ecosse Moto Works Founder’s Edition Titanium XX. Правда, по сравнению с Macchina Nera есть и кардинальные отличия, главное из которых – двигатель: будучи произведенным в Америке, Ecosse получил большой (2,1 литра) американский мотор V-twin, оснащенный нагнетателем и интеркулером. И хотя в производстве мотоцикла, помимо титана, используются такие материалы, как карбон и авиационный алюминий, они едва ли помогли ему стать очень легким (масса мотоцикла – 215 кг). Зато дорогим – очень даже: ограниченный тираж, ручная работа и высококлассные материалы взвинтили цену мотоцикла до 300 тысяч долларов. За эту сумму, если что, можно взять новехонький Aston Martin DB11 с V12 под капотом.

6 место – Dodge Tomahawk – 34,8 миллиона рублей

Про супермотоцикл Dodge Tomahawk написано и сказано немало. Вкратце – этот исполин с 10-цилиндровым двигателем от Dodge Viper был построен тиражом около 10 экземпляров, и каждый из них обошелся владельцам примерно в 550 тысяч долларов. Компания Dodge заявляет, что Tomahawk разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает отметку в 500 километров в час. Но никто ни разу эти числа не проверял – наверное потому, что в пресс-релизах не сказано о тормозных способностях байка. Что мы о нем знаем точно – так это то, что он стоит как Lamborghini Aventador S и Huracan LP 610-4 вместе взятые.

5 место – Harley Davidson Cosmic Starship – 95 миллионов рублей

Как увеличить стоимость мотоцикла в разы? Попросите известного художника поработать над его оформлением! Тогда, возможно, байк сможет посоперничать с Harley Davidson Cosmic Starship, который был построен Робертом Старом из Star Global International Inc совместно с Harley Davidson. За визуальную составляющую отвечал американский художник Джек Армстронг, который работал над рисунком, покрывающим мотоцикл, на протяжении полугода. Полученный результат Армстронг покрыл 37 (!) слоями прозрачного лака. Изначально диковинный мотоцикл стоил полтора миллиона долларов (как, скажем, Mercedes 300 SL Gullwing в наши дни), но от раза к разу его стоимость только растет: в августе 2012-го Cosmic Starship продали за 3 миллиона (190 миллионов рублей), а позднее – за 10 с лишним миллионов (635 миллионов рублей)! Если брать последнюю стоимость, то мотоцикл бы занял второе место в этом списке…

4 место – Yamaha BMS – 190 миллионов рублей

Если же в списках знакомых известного художника нет, можно пойти другим путем – изготовить кастомную раму, покрыть ее 24-каратным золотом, а сиденье мотоцикла обить красным бархатом. Ну и ямаховский мотор объемом 1,7 литра не помешает. Сумасбродный Yamaha BMS был построен именно по такому сценарию, и, хотя насчет его внешнего вида можно долго дискутировать, нынешняя цена у него предельно понятная и «обжалованию не подлежит» - 3 миллиона долларов или 190 миллионов рублей. Как новый Bugatti Chiron с парой-тройкой опций. А ведь начиналось все с полумиллиона долларов…

3 место – Hildebrand & Wolfmuller – 221,5 миллионов рублей

50 килограммов массы, простая стальная рама, чахлый 2,5-сильный мотор – казалось бы, за что такие деньги? Все очень просто: Hildebrand & Wolfmuller – это первый серийный мотоцикл в мире, производство которого осуществлялось в Германии с 1894 по 1897 год. Едва ли мотоцикл братьев Хильдебранд и Алоиса Вольфмюллера можно назвать коммерчески успешным, но около 10 экземпляров до наших дней дожили. Львиная доля из них находится в музеях, а те, что переходят из рук в руки, оцениваются в 3,5 миллиона долларов. Можно купить «Широн», а на сдачу – какой-нибудь Mercedes-Maybach на повседнев.

2 место – AJS Porcupine E90 – 443 миллиона рублей

Львиную долю гоночных мотоциклов AJS Porcupine, которые были доминирующей силой в послевоенных мотосоревнованиях, можно купить по «вполне сносной» цене – от 225 до 680 тысяч долларов. Но проблема в том, что эту самую львиную долю составляет версия Е95, которая имеет угол развала цилиндров в 45 градусов. А Е90 – это «оппозит», причем «оппозит» с тиражом в четыре экземпляра и чемпионством Лесли Грэйама на счету. Именно чемпионский мотоцикл в свое время был продан за ошеломительные 7 миллионов долларов. Столько стоят коллекционные Ferrari – например, 250 GT Cabriolet с кузовом Pininfarina.

1 место – CM Neiman Marcus Limited Edition Fighter – 696 миллионов рублей

Если бы не случай, этот мотоцикл не попал бы даже на 10 место списка. В среднем мотоциклы компании Confederate Motors, шасси которых изготавливаются из алюминиевого сплава, а панели – из нержавейки, стоят около 100 тысяч долларов. Так было и с Neiman Marcus Limited Edition Fighter – первоначально он стоил 110 тысяч. Однако впоследствии на одном из аукционов дизайнерский мотоцикл, способный разгоняться до 300 километров в час, стал объектом ожесточенной борьбы, которая привела к тому, что экземпляр был продан за космические 11 миллионов долларов! Этой суммы достаточно, чтобы приобрести гоночный Porsche 956, который до недавнего времени был быстрейшим автомобилем на Нюрбургринге…

Иллюстрации: Из открытых источников