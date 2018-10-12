На новом «Гелике» по тайге

Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия по Финляндии

Mercedes-Benz совместно с фотографом Конста Пункка и режиссером Оливером Астролого организовал путешествие по Финляндии на новом внедорожнике G-класса. Они за 11 дней преодолели 2600 километров, проехав от Хельсинки до Национального парка «Оуланка» (через его северную границу проходит северный полярный круг). Свою поездку они тщательно документировали, делая множество красивых фотографий. Окунуться в эту невероятную атмосферу можно с помощью нашей галереи и, возможно, однажды проделав этот путь самому.