Экстремальный тюнинг Bentley

Виртуальная «хирургия» британской классики

Бессмысленность тюнинга британской классики не раз доказывали в жарких интернет-баталиях. Согласитесь, найди удачный проект — сложно. Практически любая «пластиковая хирургия» Bentley или Rolls-Royce заканчивает разрушением целостности образа и отходом от творческой идеи. Ощетинившиеся обвесы, пленка «под мрамор», огромные колеса — все это китч и безвкусица. Другое дело тюнинг виртуальный. Здесь свои правила, порой далекие от реальной жизни. В этом мире Continental GT может сменить компоновку на среднемоторную, Bentyaga стать внедорожником с полным набором блокировок, а Arnage — адским дрифт-корчем.