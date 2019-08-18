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10:50

Экстремальный тюнинг Bentley

Виртуальная «хирургия» британской классики

Бессмысленность тюнинга британской классики не раз доказывали в жарких интернет-баталиях. Согласитесь, найди удачный проект — сложно. Практически любая «пластиковая хирургия» Bentley или Rolls-Royce заканчивает разрушением целостности образа и отходом от творческой идеи. Ощетинившиеся обвесы, пленка «под мрамор», огромные колеса — все это китч и безвкусица. Другое дело тюнинг виртуальный. Здесь свои правила, порой далекие от реальной жизни. В этом мире Continental GT может сменить компоновку на среднемоторную, Bentyaga стать внедорожником с полным набором блокировок, а Arnage — адским дрифт-корчем.