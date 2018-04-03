Как бы выглядели арт-кары BMW, если бы ездили в Формуле-1

Формула-1, превращенная в арт-кары BMW

Как бы выглядели арт-кары BMW, если бы ездили в Формуле-1

Компания BMW выпускает свои знаменитые арт-кары с 1975 года – тогда французский гонщик Эрве Пулен заказал скульптору Александру Колдеру особую раскраску своего купе BMW 3.0 CSL, которое принимало участие «24 часах Ле-Мана». С тех пор в проекте поучаствовали пара десятков художников, включая Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Фрэнка Стеллу. Дизайнер Шон Булл решил натянуть на болиды Формулы-1 ливрею арт-каров BMW.
Иллюстрации: Sean Bull, behance.net
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