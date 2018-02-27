Автомобили всех команд Ф1 для сезона 2018 года

Под нимбом: машины Формулы-1 2018 года

Автомобили всех команд Ф1 для сезона 2018 года

До первой гонки Формулы-1 сезона 2018 года осталось меньше месяца – самое время познакомиться с автомобилями всех десяти команд-участниц. Тем более, машины в этом году непростые, а с системой защиты пилота Halo, которую применили впервые. Конструкторы и дизайнеры изо всех сил пытались сделать так, чтобы этот элемент, напоминающий «вьетнамки», не портил облик. Получилось? Смотрите галерею.
Иллюстрации: команд-участников
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