Как бы выглядели компактные машины, если бы гонялись в Ф-1

Микролитражки в Формуле-1

Как бы выглядели компактные машины, если бы гонялись в Ф-1

Первая гонка нового сезона Формулы-1 состоится уже в ближайшее воскресенье в Австралии. В честь старта сезона британский сайт CarBuyer.co.uk совместно с дизайнером Хавьером Окуэндо решили представить, как выглядели бы болиды серии, если бы их создавали на основе компактных городских хэтчбеков. За основу взяли модели Fiat 500, Aston Martin Cygnet, Alfa Roemo Mito, Honda S660 и Smart ForTwo...
Иллюстрации: Javier Oquendo
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