Заводские дрэгстеры – истоки

Большая тройка Ford, General Motors и Chrysler соревнуется не только ежегодными отчетами продаж или количеством чемпионов серии NASCAR: будучи американцами до мозга костей, они не могут игнорировать старую местную забаву – дрэг-рейсинг. Потому спортподразделения автогигантов вот уже много десятилетий строят машины для тех гонок, которыми живет Доминик Торетто. Сегодня мы представляем пионеров этого жанра – заводские дрэг-снаряды 60-х. Пожалуй, самую красивую страничку в этой истории.

Chevrolet Impala SS 409 Lightweight Coupe

Настоящий бум дрэг-рейсинга случился в Америке в 1951 году, когда была учреждена NHRA – National Hot Rod Association, регулирующая и регламентирующая заезды на четверть мили по всей стране. Автопроизводители, увидевшие популярность подобных соревнований, решили тоже включиться в игру, и начали создавать машины, заточенные непосредственно под дрэг. Первые гоночные автомобили такого плана начали появляться в 60-х, и этот Chevrolet Impala SS – один из пионеров. Несмотря на общее сходство с обычной «Импалой», машина имеет алюминиевые панели передней части кузова, специальные шины, удаленные магнитолу и отопитель, «короткий» задний мост, а также 415-сильный двигатель объемом 6,7 литра. Таких спорткаров в 1962 году построили лишь 18 штук, потому и стоить сегодня они могут более 200 тысяч долларов.

Ford Galaxie 500 Factory Lightweight

Преимуществом ранних автомобилей под требования NHRA было то, что внешне отличить их от обычных гражданских машин было практически невозможно. Например, Ford Galaxie 500 Lightweight – едва ли скажешь, что это дрэговый монстр с облегченным кузовом (капот, передние крылья и крышка багажника выполнены из стеклопластика), 7-литровым двигателем, «короткой» четырехступенчатой коробкой Warner T10 и задним мостом с отношением 4.11:1. К слову, хромированные бампера изготовлены из алюминия. До Galaxie 500 компания «Голубого овала» уже делала дрэгстер (тоже на базе Galaxie), но этот, при тираже в 212 экземпляров, стал одним из наиболее массовых.

Pontiac Catalina Super-Duty 421 Factory Lightweight

Уже к 1963 году каждый американский автопроизводитель знал, что провозглашенный Энцо Феррари принцип «гоняй в воскресенье – продавай в понедельник» действительно работает. В ожесточенную гонку включились чуть ли не все бренды GM, Ford и Chrysler. Не был исключением и ныне почивший Pontiac, создавший в свое время класс масл-каров. На фото – так называемый «Швейцарский сыр» на базе Pontiac Catalina, которых построили всего 14 штук. Автомобиль примечателен тем, что стал первым заводским дрэгстером, который проехал четверть мили за 12 секунд. Достичь столь уважаемого даже по современным меркам времени удалось за счет облегченного кузова из алюминия и композитных материалов, форсированного двигателя (со степенью сжатия 13:1!) и трехступенчатой трансмиссии Borg Warner T-85, которую обычно использовали на тяжелых пикапах.

Ford Fairlane Thunderbolt

Поскольку Ford в роли догоняющих быть не хотел, в 1964 году «Голубой овал» выкатил свой самый известный дрэгстер 60-х, на котором, кстати, можно прокатиться в игре Forza Motorsport 7 – Ford Fairlane Thunderbolt. Дикий двухдверный седан в 1967 году проехал квотер за 10.4 секунды, став быстрейшим серийным автомобилем на дистанции в четверть мили. Тираж у модели, к слову, был вполне серьезным – 100 экземпляров, из которых 49 имели ручную коробку передач, а 51 – «автомат». Официальная мощность Thunderbolt составляла 431 лошадиную силу, но по факту она была близка к отметке в 600 сил. Степень сжатия, раз на то пошло, тоже была выше, чем у Pontiac – 13,5:1.

Shelby 289 Dragonsnake

Среди плеяды тогдашних заводских дрэгстеров серьезно выделялась Shelby Dragonsnake: во-первых, она была одной из немногих машин на квотере, которую можно было назвать по-настоящему легкой (масса – менее тонны); во-вторых, она не имела в своем арсенале сумасбродных мощностей – всего-то 350-400 «лошадей»… которых было вполне достаточно, чтобы быть одной из быстрейших машин в США на дистанции в четверть мили. В 1964 году одна из пяти построенных Dragonsnake проехала 402 метра за 10.9 секунды со скоростью на выходе в 206 километров в час.

Dodge Coronet 440 Super Stock Hemi

Сейчас компания Dodge многим петролхэдам известна благодаря тому, что выпустила дрэгстер, на котором можно ездить по дорогам общего пользования – речь идет о модели Challenger Demon. Можно сказать, что за полвека почти ничего не изменилось, так как именно этим Dodge занимался и в 60-е, создавая дрэгстеры для наиболее «приземленного» класса NHRA Super Stock, куда допускались автомобили, которые почти не отличались от серийных. Coronet 440 Super Stock Hemi – один из таких примеров: доработки для дрэга свелись к удалению магнитолы и печки, форсированному двигателю с полусферическими камерами сгорания, который развивал 431 силу, автоматической трансмиссии TorqueFlite от грузовика, а также 10-дюймовым барабанным тормозам на обеих осях.

Dodge Dart Hemi LO23 Super Stock

Ну а самым известным дрэгстером Dodge того периода был Dart LO23, коих на всю Америку построили 80 штук. Облегченные панели кузова и стекла, передние дисковые тормоза, автоматическая коробка передач Hurst, задний мост Dana с блокировкой, широченные сликовые шины – все в машине было направлено на то, чтобы реализовать огромный крутящий момент двигателя Hemi. Да, это были веселые времена… Которые, увы, длились не так долго: топливный кризис 70-х годов заставил «Троицу» оставить NHRA и сосредоточиться на экономии денег и бензина. К счастью, позже все три автогиганта вернулись к созданию заводских дрэгстеров, но об этом в следующий раз. \m

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