Ferrari для дачи

Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло

Термин шутинг-брейк по-прежнему вызывает много вопросов. Что это: трёхдверный универсал, построенный на базе какого-нибудь спортивного купе, или всё же обычный «сарай», пусть и с прижатой к корме крышей и заваленной задней стойкой? Мнения на этот счёт расходятся, а шутинг-брейками тем временем успешно становятся и Kia ProCeed, и Porsche Panamera, и эксклюзивный Vandenbrink 612, к слову, самый каноничный из этой троицы. В основе машины лежит Ferrari 612 Scaglietti — и это далеко не первый случай, когда «жеребцы» из Маранелло становятся исходниками для подобных проектов. Сегодня мы расскажем о самых знаковых универсалах Ferrari — от раннего 212 Export Fontana Giardinetta до современного GTC4Lusso.