BMW по-итальянски
Забытые концепт-кары: электрокар Fiat, превратившийся в спортивный родстер
С приходом дизайнера Криса Бэнгла в истории компании BMW началась совершенно новая, во многом противоречивая страница. Однако спорные вещи Бэнгл совершал и ранее – например в «Фиате», где работал до этого. В частности, американец создал универсальный дизайн, который, как ему казалось, замечательно подходил и открытому спорткару, и компактному городскому автомобилю. Об этом самом творении Бэнгла, которое получило имя Fiat Downtown, и пойдет речь.
Иллюстрации: Fiat
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