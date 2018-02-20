BMW по-итальянски

Поэтому к 1993 году был подготовлен не совсем привычный для Fiat концепт Downtown – автомобиль, который смотрелся бы вполне актуально даже в наши дни. Первый публичный дебют модели состоялся на автосалоне в Турине, а уже в марте новинку привезли на шоу в Женеву, где публика ее встретила достаточно тепло. Правда, при этом машина оказалась в тени нового Fiat Coupe, поэтому сейчас Downtown вспоминают крайне редко.