Забытые концепты: TurboFlite — последний газотурбинный прототип Chrysler «золотой эпохи»

17:25, 03 октября 2017
Автомобиль из мультика с деревянным моторомЗабытые концепты: TurboFlite — последний газотурбинный прототип Chrysler «золотой эпохи»
Chrysler стала одной из немногих компаний, которой хватило смелости наладить серийный выпуск автомобилей с газотурбинными двигателями. И хотя Turbine Car получился достаточно экспрессивным, он не идет ни в какое сравнение с концепт-каром, который ему предшествовал — Chrysler TurboFlite.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Зачастую случается так, что креативные люди на определенном этапе своей жизни теряют запал, который горел в них в начале творческого пути. К счастью, эта участь обошла стороной Вирджила Экснера – главу дизайнерского департамента Chrysler, который занимал должность с 1953 по 1962 год.
Фото: Chrysler