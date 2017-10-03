Забытые концепты: TurboFlite — последний газотурбинный прототип Chrysler «золотой эпохи»

Зачастую случается так, что креативные люди на определенном этапе своей жизни теряют запал, который горел в них в начале творческого пути. К счастью, эта участь обошла стороной Вирджила Экснера – главу дизайнерского департамента Chrysler, который занимал должность с 1953 по 1962 год.