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9:08

Все машины Формулы-1 2019 года

Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона — 2019

На автодроме в испанском городке Монтмелло начались тесты, в которых участвуют все команды Формулы-1 со своими новыми болидами. Здесь публика впервые увидела машины, на которых гонщики будут сражаться друг с другом на трассах в новом сезоне. Для нас особенно приятно, что среди них будет и российский гонщик: в итальянской команде Toro Rosso будет выступать Даниил Квят. По новым правилам все машины получили антикрылья иной формы, но это не единственное отличие новых машин: в поисках скорости конструкторские штабы за зиму полностью переработали машины. Многие команды радикально поменяли ливреи, а пара коллективов даже сменила название: речь о Sauber и Force India, которые отныне зовутся Alfa Romeo Racing и Racing Point. В общем, изучайте нашу галерею!

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