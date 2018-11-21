Немецкие полицейские автомобили

BMW Isetta
После Второй мировой войны и раздела Германии полицейские департаменты большей части немецких земель не могли позволить себе шиковать, поэтому приобретали автомобили простые, надежные и экономичные.
Сейчас, наверное, было бы забавно увидеть полицейского, выходящего через фронтальную «дверцу холодильника» Isetta, но в 60-е годы такое явление не было чем-то вопиющим. Несколько экземпляров баварского микрокара в начале шестидесятых закупил полицейский департамент Дудерштадта (Нижняя Саксония), машины с завода шли в темно-зеленом полицейском окрасе, а также с радиотелефонной установкой и синим проблесковым маячком. В 2013 году один из отреставрированных экземпляров полицейской Isetta был продан на аукционе Sotheby’s за 86 250 долларов.
Porsche 356B Cabriolet
Белый кабриолет Porsche 356B 1600 с кузовом Reutter поступил на службу полиции Дюссельдорфа 23 ноября 1960 года. И эксклюзивная машина, представьте себе, не простаивала без дела – она 6 лет патрулировала автобаны, пока не была отправлена на пенсию с пробегом в 160 тысяч километров.
Отличительными особенностями этого перехватчика были увеличенный бензобак, проблесковый маячок, громкоговоритель, дополнительный стоп-сигнал и водоотталкивающая обивка салона. Сейчас эксклюзивный полицейский кабриолет принадлежит одному из бельгийских коллекционеров. К слову, не только у полиции Дюссельдорфа были 356-е – в том же 1960 году полиция Нидерландов приобрела не менее 40 подобных машин, чтобы бороться с нарушителями скоростного режима.
Mercedes S-класса
В 1990 году компания Mercedes-Benz изготовила 5 экземпляров S-класса, предназначенных для сопровождения высоких гостей и перевозки крупных денежных сумм. Хотя фактически автомобили состояли на учете федерального управления полиции, чаще всего их использовал Бундесбанк.
Кажущийся обычным на первый взгляд седан в кузове W126 имеет скрытое бронирование (версия Guard) и оснащен 4,2-литровым V8 M116, а также несет на борту автоматы, систему пожаротушения и другие устройства безопасности. В 1990 году один такой автомобиль обходился налогоплательщикам в 650 тысяч дойчмарок, но 2 года назад один из экземпляров продавался на eBay всего за 10 тысяч евро.
BMW M3
Третья серия BMW используется в немецкой полиции давно и по сей день, но самые заряженные ее версии, то есть М3, на службе почти не встречались. Один из немногочисленных примеров — покупка «эмки» полицией Бибельрида: в середине девяностых она пополнила автопарк седаном М3 для патрулирования близлежащего автобана.
Полицейский седан, оснащенный рядной «шестеркой» (321 л.с.), был настоящим кошмаром для тех, кто не скидывал скорость на участках с ограничениями. Не знаем, как огромная «башня» на крыше сказывалась на аэродинамике, но стандартный седан М3 набирал 100 километров в час за 5,5 секунды и развивал 250 километров в час максимальной скорости.
Volkswagen e-Golf
А как насчет экологически чистых автомобилей? Какое-то время в немецкой полиции служили «Приусы», теперь же их заменяют аналоги местного разлива — BMW i3, Volkswagen e-up! и Volkswagen e-Golf.
Последний был представлен полиции в сентябре 2014 года и радует служителей закона отсутствием углекислотных выбросов, а также бесшумностью. Правда, подзаряжать электрический «Гольф» нужно довольно часто — в зависимости от режима езды, запас хода хэтчбека варьируется от 130 до 190 километров.
Porsche 911 Carrera S
Porsche 911 — не такая уж редкость в полиции Германии: 930-е «Тарги», 993-е «Карреры» — все они работали перехватчиками на автобанах Германии.
Но международная слава к Porsche 911 как к автомобилю немецкой полиции пришла после того, как немецкое министерство транспорта и ассоциация немецких тюнеров (VDAT) организовало программу Tune it! Safe!, призывающую автомобилистов использовать только качественные компоненты для тюнинга. В соответствии с программой ежегодно создаются единичные автомобили для полиции, которые дорабатывают известные тюнинг-ателье. На фото — концепт полицейского Porsche 911 Carrera S, тюнингованный домом TechArt: 370 лошадиных сил, 4,5 секунды до «сотни» и 300 километров в час максималки — неплохо по меркам 2005 года.
Brabus Rocket
Премьера автомобилей, созданных в рамках программы Tune it! Safe! традиционно проходит в рамках автошоу в Эссене. Год спустя после TechArt Porsche 911 Carrera S там же был представлен суперседан для полиции — невероятный Brabus Rocket CLS V12 S, построенный на базе Mercedes CLS.
Битурбированный V12 развивает 730 лошадиных сил и может разогнаться до скорости 363 километра в час. На автобане от такого мало кто сможет скрыться — Rocket до сих пор считается одним из быстрейших седанов, допущенных на дороги общего пользования.
ABT Audi R8 GTR
Еще один концепт, подготовленный по программе Tune it! Safe! — ABT R8 GTR. Помимо полицейской ливреи, суперкар несет на себе стандартизированную «люстру» RTK7, а также защитную пленку для ветрового стекла.
Представленная в 2011 году, R8 GTR имеет форсированный до 620 лошадиных сил двигатель V10 5.2 FSI, который позволяет достигать «сотни» за 3,2 секунды, а 200 км/ч — за 9,9. Максимальная скорость перехватчика, в свою очередь, составляет 325 километров в час.
Chevrolet Corvette Stingray
Обвес Undercut, проблесковые маячки, громкоговоритель, телефон с защищенной линией и, конечно же, сине-серебристый окрас – все это имеется на полицейском Chevrolet Corvette Stingray, подготовленном по программе Tune it! Safe! компанией TKT Performance.
Силовая установка осталась без изменений — 6,2-литровый V8 без наддува развивает 466 сил и работает в паре с 7-ступенчатой «механикой». Corvette — не единственный американский автомобиль, разработанный в рамках программы: для немецкой полиции также был создан особый Ford Mustang GT шестого поколения.
Mini Cooper JCW
Как и машины программы Tune it! Safe!, представленный на фотографиях Mini Cooper JCW не является служебной машиной — это шоу-кар.
Компания BMW подготовила его к выставке RETTmobil 2018 — крупнейшему событию в Европе, посвященному служебным автомобилям. Технически хэтчбек не изменился (под капотом двухлитровая «четверка» мощностью 231 лошадиная сила), но имеет все необходимое полицейское оборудование — мигалки на крыше и прорези на капоте, а также радиоустановку.
Полицейская ливрея нарочно оформлена с подтеками краски, словно это произведение стрит-артистов – все-таки Mini позиционируется как молодежный бренд.