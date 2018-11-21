Немецкие полицейские автомобили

Сейчас, наверное, было бы забавно увидеть полицейского, выходящего через фронтальную «дверцу холодильника» Isetta, но в 60-е годы такое явление не было чем-то вопиющим. Несколько экземпляров баварского микрокара в начале шестидесятых закупил полицейский департамент Дудерштадта (Нижняя Саксония), машины с завода шли в темно-зеленом полицейском окрасе, а также с радиотелефонной установкой и синим проблесковым маячком. В 2013 году один из отреставрированных экземпляров полицейской Isetta был продан на аукционе Sotheby’s за 86 250 долларов.