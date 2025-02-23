Где крутой тюнинг «китайцев»?

Кажется, радикальными доработками китайских машин занимаются только мастера фотошопа

Тюнинг BMW, Фольксвагенов и даже Лад — всего этого в природе полно. Одни машины доводят до кондиции (соответственно вкусу и бюджету заказчика), а другие так и остаются в виде фотошоп-тюнинга или 3d-моделей. В виртуальном пространстве ограничений, понятно, меньше. И тем более нет надоевшей «12.15.1». Но вот китайским автомобилям внимания уделяется куда меньше, чем привычным маркам. Исправляем это недоразумение в нашей галерее.