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11:31

Очень странные фуд-траки

Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица

Жить без еды, как нам подсказывает медицинский справочник, категорически невозможно, а если еда сама приезжает к нам во двор, то это особенно приятно. Концепция фуд-трака зародилась в США еще в 19 веке, когда фермеры начали готовить еду на специальных гужевых повозках, а в век моторов роль закусочных на колесах легко примерили на себя автомобили. При этом конкуренция на рынке «мобильной еды» росла все больше и владельцы фуд-траков начали украшать их на свой вкус и лад. Так появились машины, от которых не просто пахнет чем-то вкусненьким, — вся улица оборачивается им вслед.

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