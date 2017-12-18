10 самых футуристичных грузовиков

GM Bison (1964)

Ещё один футуристичный грузовик от GM, который больше напоминал луноход. Соответственно внешности был выбран и двигатель. Точнее, их было два, и оба – газотурбинные. Bison строился по модульной системе и имел три базовых блока: кабину, тележку с колесами и двигателями и полуприцеп. Концепт имел привод на обе оси, которые были вдобавок ещё и поворотными, а в салоне во всём царила космическая тема: авиационные сиденья, телефон и море разнообразных программируемых тумблеров! Однако даже такой автогигант как GM не смог позволить себе выпустить этот автомобиль в серию.