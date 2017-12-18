10 самых футуристичных грузовиков
10 самых футуристичных грузовиков
Как грузовики будущего видели в далеком (и не очень) прошлом
Постоянное развитие, поиски новых идей и смелые взгляды в будущее свойственны всей истории автомобилестроения начиная с 30-х годов прошлого века, когда вместе с Buick Y-Job появилось такое понятие как концепт-кар. Однако подобные идеи не обошли стороной и, казалось бы, такой утилитарный транспорт, как грузовики. Давайте посмотрим на самые футуристичные грузовики!
Иллюстрации: Из открытых источников
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