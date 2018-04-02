Практически бесполезный, но все же лайфхак: если хочется получить внешность «Гелендвагена» за меньше деньги, не обязательно просматривать на сайтах автомобильных продаж только раздел Mercedes-Benz. Ведь у G-класса хватает как братьев-близнецов, так и подражателей – о них сегодня и пойдет речь.

Puch G-Klasse

G-класс выпускался (и выпускается, и будет выпускаться) в Австрии, на предприятии Magna Steyr, которое раньше называлось Steyr-Daimler-Puch. Поэтому до начала XXI века «Гелендваген» был доступен не только с эмблемой Mercedes, но и под маркой Puch. Доля таких машин на фоне объемов Mercedes была смешной (около 10 процентов), а поставлялись Puch G-Klasse всего в несколько стран: Австрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Сербию, Словению, Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Великобританию и ряд государств Африки. Кстати, когда Папа Римский Иоанн Павел II приезжал в Австрию в 1983 году, на его «папамобиле» Mercedes G-класса все эмблемы с трехлучевой звездой были заменены на Puch.

Peugeot P4

Вторая и последняя на сегодняшний день лицензионная копия «Гелендвагена» – Peugeot P4, который до сих пор используется Вооруженными силами Франции. Несмотря на бросающееся в глаза визуальное сходство с G-классом, технически модель является настоящим Peugeot: двигатели у него свои, дизельные, от Peugeot 504, а трансмиссия – от Peugeot 604. Первые испытания автомобиль прошел в Африке в 1978 году, где показал себя машиной надежной, хоть и не слишком быстрой. Какое-то время P4 был в свободной продаже и для гражданских лиц, но из-за низкого спроса (автомобиль получился дорогим, но маломощным) его быстро убрали из дилерских центров.

BAIC BJ80

BAIC BJ80 – это принц-полукровка: с одной стороны, это, скорее всего, не откровенно похабная китайская «паленка», ведь компании BAIC и Daimler имеют совместное предприятие в Китае. С другой, ничего натурально мерседесовского во внедорожнике нет: подвески – от немолодого «Дефендера», двигатели – от Saab. В Mercedes-Benz об этой копии наверняка знают, но не подают на BAIC в суд, так как не видят в их детище конкуренции. К тому же машина практически не продается за пределами КНР. Интересно, что у BJ80 есть и сугубо электрическая версия, которая стоит вполовину дешевле самого доступного «Гелика».

Force Gurkha

Индийский внедорожник Force Gurkha уже с завода сильно похож на мерседесовский G-wagen, но какому-то энтузиасту этого показалось недостаточно. В итоге Gurkha получила полностью новый передок, новые колесные арки и диски, измененную форму крыши, а также переделанную под мерседесовские фонари корму. На выходе – довольно убедительная реплика «Гелендвагена». Жаль лишь, что техническая сторона машины осталась без изменений – 2,6-литровый CRDi как развивал лишь 85 сил, так и развивает.

Mahindra Bolero

А вот производство реплик G-класса на базе Mahindra Bolero в Индии поставлено чуть ли не на конвейер! За ваши деньги заурядный индийский внедорожник превратят хоть в обычный G500, хоть в бескомпромиссный G63 AMG – со всеми шильдиками и дисками. Выглядит работа R&T Auto Catalyst не очень гармонично, но и стоит такой внедорожник несравнимо дешевле оригинала.

Aro 24

Если чуть прищуриться и чуть отойти, то этот Aro 24 вполне может сойти за ранний «Гелик». Ну а что – он тоже внедорожник, тоже полноприводный и тоже суровый внешне (и даже немного военный). Да, не особо мощный (2,5-литровый двигатель развивает лишь 86 лошадиных сил), зато его точно не будет жалко загнать по брюхо в одну из весенних луж. Такую машину можно купить и в России по смешной цене – около 70 тысяч рублей.

ЛуАЗ-969

При взгляде на этот ЛуАЗ заглавная тема сериала «Бригада» начинает играть в голове сама по себе – настолько он брутален. У автомобиля изменено оформление передней части, появилась пара дополнительных дверей по бокам, переделана крыша. Двигатель, правда, стандартный – объемом 1,1 литра и мощностью 40 лошадиных сил. А вот салон уже немного прокачан парой кожаных кресел от иномарки.

УАЗ-469/3151

Наконец, «Гелендваген» можно сделать из хорошо знакомого «Бобика», причем сделать так, что и подвох обнаружится не сразу. Автомобильный энтузиаст Игорь в родном Каневе давно известен своими необычными проектами (у него, к слову, тоже есть «ЛуАЗоГелик»), но тюнингованный УАЗ, пожалуй, самое яркое его творение. Проработка деталей поразительная – даже выпуск выведен под задние пороги, как и положено оригинальному G-классу. \m

Большой. Квадратный. Новый – «Гелик» Все, что нужно знать про совершенно новый Mercedes-Benz G-Class прямо сейчас

Иллюстрации: Из открытых источников