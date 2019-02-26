Самые популярные кроссоверы в мире

20 самых продаваемых машин с большим дорожным просветом

Аналитическое агентство JATO Dynamics составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2018 году, а мы отобрали из него машины самого популярного в России формата — кроссоверы. И пока сегмент в буквальном смысле контролируется японцами — в самом топе расположилось аж четыре автомобиля из Страны восходящего солнца. Китайцы продаются гораздо скромнее, но за счет огромного размера домашнего рынка, в рейтинге уже обосновались марки Haval и Baojun. Есть в двадцатке самых популярных кроссоверов мира и одна немецкая премиальная машина. Смотрите сами!