Везде ли ход: необычные внедорожники

Автомобили, которые неожиданно для себя съехали с асфальта

Успех серьёзных внедорожников не даёт покоя производителям, в гамме которых нет подобных машин. В результате появляются вездеходы на базе не самых подходящих для этого моделей. Причём если серийные версии ограничиваются довольно скромным объёмом доработок, то в случае с концепт-карами фантазия авторов ничем не ограничена. Только в нынешнем году дебютировали безумный немецкий прототип и модификация шведского кроссовера для пересечённой местности, а также «брутальный» компакт, гусеничный внедорожник и «раллийный» автомобиль родом из Южной Кореи.