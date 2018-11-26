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26 ноября, 10:18

Голливудская аллея славы

Начинается автосалон в Лос-Анджелесе — какие значимые новинки он нам подарил в прошлые годы?

Совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, чье летоисчисление ведется с 1907 года. Долгое время эта выставка не была особенно важной в международном календаре, но все меняется. Главные некогда автосалоны вроде туринского утратили своё значение, и вместо них возвысились новые города с большими автосалонами: Нью-Йорк, Париж, Пекин... и Лос-Анджелес. Скажем откровенно, важные мировые премьеры пробрались сюда не так уж и давно. Мы вспомнили 12 самых значимых моделей, которые представили на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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