Гони, Lola, гони!

Легендарную Lola T70 снова вывели на трассу в Сильверстоуне

Как звучит восстановленный спорткар Lola T70. Автогонщик Эндрю Джордан вывел на трассу Сильверстоуна культовый спорткар Lola T70. Машину восстановили полностью по оригинальным спецификациям — никаких современных примочек, только честный гоночный двигатель, который звучит так, как звучал полвека назад. Джордан, известный британскому чемпионату BTCC, не просто прохватил по трассе для галочки — он действительно едет на Lola в полную силу на медиа-дне фестиваля Silverstone Classic. Запоминайте звук: атмосферный V8, впускные трубы поверх двигателя, выхлоп без глушителей. Сейчас так никто не строит.