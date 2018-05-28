Прощай, Priora

Теперь у российского автогиганта осталась лишь одна машина, чьи корни уходят во времена Советского Союза – Lada 4x4, ведь «Приору», которая стала результатом глубокой модернизации ВАЗ-2110, снимают с производства уже в июле этого года. Это был неоднозначный, но важный автомобиль, который еще не скоро забудется. Чему мы тоже поспособствуем, вспомнив восемь самых необычных и редких модификаций эпохального бестселлера.

ВАЗ Проект 2170

Работа над моделью 2170 началась в 2002 году, а уже год спустя, в 2003-м, на Московском международном автосалоне был представлен первый прототип. В целом, та машина почти не отличалась от «Приоры», которая пошла в серию: тот же двигатель 1,6 л, те же детали экстерьера… Отличия сводятся лишь к рисунку передней оптики, боковым зеркалам с повторителями (которые на «Приоре» под конец жизненного цикла все же появились) да замысловатому торпедо. В целом, в «Проекте 2170» безошибочно читалась знакомая модель 2110, так как центральная часть кузова «десятки» осталась практически без изменений.

Lada Priora Предсерийная

Уже в 2004 году АвтоВАЗ предложил журналистам опробовать новинку на ходу на территории испытательного полигона, тем самым намекая, что автомобиль фактически готов… Но тогда еще никто не знал, что от стадии «Priora Предсерийная» до «Priora серийная» пройдет аж три года. Этот период на заводе был посвящен изменению некоторых элементов кузова, а также калибровке настроек шасси. К началу серийного производства седан Priora избавили от одиночества – уже был готов предсерийный пятидверный хэтчбек.

Lada Priora Coupe

Прототип Priora Coupe 2007 года (первое фото) выглядел многообещающе: расширенные колесные арки, спортивные диски, агрессивный аэродинамический обвес – даже переработанный интерьер с тремя центральными дефлекторами обдува на итальянский манер! Увы, когда машина дошла до конвейера, ее внешность и интерьер стали значительно проще. Поэтому особо популярной версия Coupe так и не стала, прожив на конвейере с 2010 по 2015 год и разойдясь тиражом около 2500 автомобилей.

Lada Priora Premier

«Vesta Signature, я твой отец!», – мог бы сказать лимузин Priora Premier, если бы мог говорить. Удлиненный на 17,5 сантиметров седан обладал значительным запасом места для ног на заднем ряду, но в остальном нисколько не отличался от обычной Priora – разве что тираж был многократно меньше. Производство Priora Premier осуществлялось на мощностях тольяттинской компании «Супер-Авто»; ежегодно, с 2008 по 2012 год, на свет появлялось около 25-30 подобных машин.

Lada Priora Sport Safety Car

Премьера Lada Priora Sport состоялась в 2009 году. Несмотря на то, что автомобиль был доработан комплексно (освежился не только дизайн и интерьер авто, но и возросла мощность – с 98 до 125 лошадиных сил), большой популярностью он не пользовался, будучи, как казалось покупателям, слишком дорогим. Зато Priora Sport успела сделать себе, пускай короткую, но автоспортивную карьеру, став официальным автомобилем безопасности чемпионата WTCC…

Lada Priora WTCC

…А также полноценным участником этого мирового первенства. Правда, в отличие от «Весты», за призовые позиции Priora боролась крайне редко. Под капот машины был установлен проверенный временем и гонками мотор Opel C20XE с чугунным блоком цилиндров, который в гоночной спецификации развивал около 280 лошадиных сил. Бороться «Приоре» приходилось с такими автомобилями, как BMW 320si, Seat Leon и Chevrolet Cruze. К слову, машина выступала и вне WTCC – например, в Российской Серии Кольцевых Гонок, так как вписывалась в класс S2000.

Lada Priora Багги

Пожалуй, самая необычная Priora была представлена летом 2010 года командой Мастер-спорт – это среднемоторное заднеприводное купе, в основе которого лежит кузов Lada и самодельный трубчатый каркас. Для Багги предусмотрели несколько вариантов двигателей (большая часть из них – на базе серийных ВАЗовских моторов), которые были главным ценообразующим фактором для автомобиля. К слову, на момент своего дебюта машина стоила чуть более 400 тысяч рублей, что не так много для настоящего автоспортивного снаряда.

Lada Priora ЮролТюнинг Xmug

К сожалению, сразу после выхода модели Vesta флагманская модель Lada устарела буквально на глазах. Тем не менее, тольяттинские инженеры старались время от времени машину обновлять, а вторили им в этом нелегком деле тюнеры: например, студию ЮролТюнинг подготовила передний бампер Xmug, который придает передку «Приоры» стилистику нынешнего модельного ряда АвтоВАЗа. Приобрести этот и другой бампер можно будет еще достаточно долго, а вот самой машине осталось жить всего-ничего. Так что, если есть желание приобрести «Приора» – лучше не мешкать. \m

Иллюстрации: Из открытых источников