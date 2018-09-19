Что связывает МАЗ и Lamborghini?

В начале 90-х отдел массовой продукции Hella создал настолько нетленную вещь, что ее выпускают по сей день – речь идет о серии 964 169. Идея была простой – создать фонари, которые можно по-разному комбинировать на корме автомобилей, тем самым моделируя уникальный, не похожий ни на что другое дизайн. В итоге дизайн свелся к, казалось бы, ничем не примечательным кругляшам. Чтобы приумножить число возможных комбинаций, специалисты Hella сделали эти фонари двух видов: одни были комбинированные – например, с указателем поворота, габаритом и стоп-сигналом, другие – однофункциональные: только с указателем поворота, только со стоп-сигналом и так далее. Что у всех фонарей было общим, так это диаметр – 122.5 миллиметра… и огромная популярность.