Что связывает МАЗ и Lamborghini?

Все производство небезызвестной компании Hella можно условно поделить на две группы: одна группа занимается созданием светотехники по индивидуальным заказам автопроизводителей, другая – создает универсальные фары и фонари, которые могут быть использованы как угодно и где угодно, хоть в качестве лампы в курятнике.
С одной стороны, второй группе работать проще – здесь у создателей развязаны руки, и никто не диктует требования. С другой – приходится всегда удерживать в голове мысль, что создаваемый продукт должен стать массовым и быстро окупиться.
В начале 90-х отдел массовой продукции Hella создал настолько нетленную вещь, что ее выпускают по сей день – речь идет о серии 964 169. Идея была простой – создать фонари, которые можно по-разному комбинировать на корме автомобилей, тем самым моделируя уникальный, не похожий ни на что другое дизайн. В итоге дизайн свелся к, казалось бы, ничем не примечательным кругляшам. Чтобы приумножить число возможных комбинаций, специалисты Hella сделали эти фонари двух видов: одни были комбинированные – например, с указателем поворота, габаритом и стоп-сигналом, другие – однофункциональные: только с указателем поворота, только со стоп-сигналом и так далее. Что у всех фонарей было общим, так это диаметр – 122.5 миллиметра… и огромная популярность.
Простые, но функциональные Hella 964 169 пришлись по вкусу всем, начиная от производителей суперкаров, вроде Saleen, Pagani и Lamborghini, и заканчивая компаниями, которые строят автобусы, дома на колесах и трактора. По словам Мартина Клаузе, который был в той или иной степени причастен ко всем проектам универсальных фонарей Hella в 90-х годах, один из производителей автобусов использовал на своей модели 14 (!) ламп серии 964 169.
Производство фонарей, которые стали главным хитом Hella, на первых порах осуществлялось на предприятии в Липпштадте (Германия), рядом со штаб-квартирой компании, однако расширение объемов сбыта потребовало новых производственных мощностей – пришлось подключить завод в Финляндии. Сейчас спрос на фонари серии 964 169 серьезно просел – все-таки их вид и энергоэффективность, по современным меркам, слабы. Поэтому выпуск осуществляется на одном только заводе Hella в Румынии. Но осуществляется: 4169 – решение простое, недорогое, стильное и именитое.
Идеологической наследницей серии 964 169 стала серия 344 200, которая сохранила все внешние параметры оригинала, но перешла на светодиодную технологию. Эти фонари устанавливаются на множество европейских полуприцепов для грузовиков, дома на колеса и тракторы. А вот с суперкарами дела уже обстоят не настолько радужно – там нынче в моде светодиодные полоски, матричная оптика и прочие финтифлюшки. Как и полагается идеологическому предку, 964 169 взаимозаменяемы с 344 200… Но кто же, работая на МАЗе, добровольно откажется от фонарей, которые установлены на Lamborghini Diablo?