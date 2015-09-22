Лучшие рекламные ролики «Хонды» за последние 20 лет

Очумелые рукиЛучшие рекламные ролики «Хонды» за последние 20 лет
Компанию Honda можно обвинять в чем угодно: в том, что она отказалась от родстера S2000, или в том, что много лет тянула с перезапуском NSX (и тянет до сих пор). Но обвинить «Хонду» в производстве плохой рекламы язык не повернется. В сентябре Honda выпустила свой новый видеошедевр, а мы решили вспомнить культовые ролики японского автопроизводителя, выпущенные за последние 20 лет.
Компанию Honda можно обвинять в чем угодно: в том, что она отказалась от родстера S2000, или в том, что много лет тянула с перезапуском NSX (и тянет до сих пор). Но обвинить «Хонду» в производстве плохой рекламы язык не повернется. В сентябре Honda выпустила свой новый видеошедевр, а мы решили вспомнить культовые ролики японского автопроизводителя, выпущенные за последние 20 лет.
####1997 год: Newspaper
Видео Newspaper, посвященное CR-V, впервые попало в эфир в 1997 году. Ролик продемонстрировали во время Супер Боула – финала Национальной футбольной лиги США (NFL).
####2003 год: Cog
Ролик, посвященный модели Accord, вышел в эфир в 2003 году. На производство двухминутного видео компания потратила миллион фунтов стерлингов, еще шесть миллионов ушли на его продвижение. По нынешнему курсу – почти 10 миллионов евро. Режиссер видео – Антони Барду-Жаке – хотел минимально использовать компьютерную графику, поэтому в течение четырех съемочных дней было сделано 606 дублей. Honda Cog до сих пор считается одной из самых дорогих рекламных кампаний в мире.
####2013 год: Hands
Ролик Honda Hands также посвящен истории марки. Видео сняли за один день, но последующее производство заняло три месяца.
####2013 год: Illusions
Ролик посвящен кроссоверу CR-V с 1,6-литровым дизельным двигателем. Производством видео занималось лондонское агентство McGarryBowen, а съемки проходили в испанском городе Сарагоса. За первые две недели после выхода ролика его, по данным Digital Synopsis, посмотрели 2,1 миллиона человек.
####2014 год: Sound of Honda
Sound of Honda – ролик, посвященный Айртону Сенне. В этом видео при помощи звуковых и световых эффектов, с использованием реальной телеметрии, был восстановлен круг трехкратного чемпиона Формулы-1, который он проехал в 1989 году на болиде команды McLaren с двигателем Honda по японской гоночной трассе «Сузука».
####2015 год: Endless Road
Ролик Endless Road – рекламу модели CR-V – выпустило то же агентство, что и Illusions – McGarryBowen. Более того, режиссировал его все тот же Крис Палмер. Во время создания видео для эффекта бесконечно движения использовалась «золотая спираль».
####2015 год: Great Thinking Inside
В видео Great Thinking Inside японский автопроизводитель вспоминает свою историю. На сей раз для того, чтобы прорекламировать возрожденный кроссовер Honda HR-V.
####2015 год: Paper
Самый свежий шедевр «Хонды», который посвящен истории марки за последние шесть десятилетий. Как пишет The Verge, японский автопроизводитель показывал это видео во время трансляций первых игр нового сезона NFL. Восемь минут эфира обошлись Honda в пять миллионов долларов.