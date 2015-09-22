Лучшие рекламные ролики «Хонды» за последние 20 лет

Компанию Honda можно обвинять в чем угодно: в том, что она отказалась от родстера S2000, или в том, что много лет тянула с перезапуском NSX (и тянет до сих пор). Но обвинить «Хонду» в производстве плохой рекламы язык не повернется. В сентябре Honda выпустила свой новый видеошедевр, а мы решили вспомнить культовые ролики японского автопроизводителя, выпущенные за последние 20 лет.

####1997 год: Newspaper

Видео Newspaper, посвященное CR-V, впервые попало в эфир в 1997 году. Ролик продемонстрировали во время Супер Боула – финала Национальной футбольной лиги США (NFL).