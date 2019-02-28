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9:47

Тридцатилетие Honda NSX

«Народный спорткар» из Японии, который дал бой Ferrari и Porsche

Нынешний год богат на знаковые юбилеи. Например, в 2019-м легендарная Honda NSX празднует свое тридцатилетие. Модель насчитывает всего два поколения, да еще и с перерывом в 11 лет. Однако это не мешает ей иметь культовый статус, а главное — быть рафинированным, высококлассным спорткаром, который ценится даже спустя годы. Теперь, когда NSX первого поколения официально переходит в категорию янгтаймеров, цены на немногочисленные живые экземпляры вновь возрастут. Впрочем, дело не возрасте: автомобилем с историей эта нетипичная японская модель стала едва появившись на свет...

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