Горячие минивэны

8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи

В отношении автомобилей существует множество стереотипов. Например, что Alfa Romeo MiTo – машина исключительно женская, а белый Peugeot 406 едет на 20 процентов быстрее, чем та же модель любого другого цвета. Но главный стереотип состоит в том, что минивэны – это нечто медлительное и унылое, направленное на безразличных к автомобилям семьянинов. Представленные ниже восемь машин в очередной доказывают, что в тихом омуте складных столиков, детских кресел и розеток на 12 Вольт порой могут водиться высокооктановые черти.