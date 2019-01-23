И пришел КАМАЗ

Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках

В грузовом зачете ралли-марафона «Дакар» вновь победил Камаз. Финишировав первым, экипаж Эдуарда Николаева принес российской марке уже шестнадцатую победу в легендарной гонке. Столько нет больше ни у кого — это абсолютный рекорд. В этом году камазовцы привезли на гонку четыре совершенно новых грузовика с рядными шестицилиндровыми моторами мощностью свыше тысячи лошадиных сил! А мы в редакции «Мотора» решили собрать в одном материале все самые важные гоночные грузовики за тридцатилетнюю историю команды «Камаз-Мастер».