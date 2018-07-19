Как бы выглядели iCars от Стива Джобса

Автомобили Apple

Как бы выглядели iCars от Стива Джобса

Всем известно, что самые отчаянные фанаты Apple, ревностно отрицают все, кроме продуктов своей любимой фирмы. Была бы их воля, и они бы пользовались не только Айфонами, но и ели Айложками из Айтарелок, запивая завтрак из Айкружек. Причем, особый культурный шок они должны испытывать в автомобилях, куда еще на добрался Apple CarPlay — примитивные и запутанные мультимедийные системы большинства машин до сих пор выглядят воплощением самых извращенных фантазий Билла Гейтса. Но что, если бы Apple изначально выпускал не компьютеры, а автомобили? Дизайнеры NeoMam Studios попробовали представить, как это все могло выглядеть.
Иллюстрации: NeoMam Studios
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