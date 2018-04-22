Что можно водить без прав?

В странах Западной Европы и в Австралии медленно, но уверенно набирают популярность автомобили, не требующие водительского удостоверения. Все, что нужно «водителям» таких машин - прийти в одну из авторизованных школ вождения и просто получить на руки специальный сертификат. При этом сдавать никакую теорию или практику не нужно. Как же выглядят эти диковинные машины? На самом деле, порой даже интереснее, чем те, на которых без прав не поездишь.

Bellier Jade Classic

Все, что нужно для управления компактным Bellier Jade Classic – это быть старше 16 лет и находиться в трезвом состоянии. Дизельный двигатель объемом 523 кубических сантиметра обеспечивает двухместной машине разгон до 45 километров в час, а учитывая, что на 100 километров пути Jade Classic расходует всего 3,2 литра топлива, 20-литрового бака хватит на достаточно продолжительное путешествие. В соответствии с правилами, которым подчиняются VSP (voiture sans permis – так во Франции называют автомобили, не требующие водительских прав), Jade Classic может быть только двухместным. Будучи новым, 400-килограммовый автомобильчик стоил 9900 евро.

Bellier Jade Racing

Фанатам фильмов «Форсаж» наверняка понравится модель Jade Racing от все той же компании Bellier. Технически автомобиль идентичен «классическому» Jade, но имеет иную светотехнику, спортивные ковши сидений, гоночные ремни безопасности, руль Sparco, накладки на педали, а также наклейки из разряда «+50 сил мощности». Такой «заряженный» хэтч стоил на две тысячи евро дороже «классики».

Bellier B8

Нынче компания Bellier предлагает клиентам хэтчбеки В8, которые похожи на уменьшенные копии «Фиата» 500. Существует несколько модификаций B8 (Italia, Sport, Vintage) и все они оснащаются одним из двух дизельных двигателей на выбор. Разница между силовыми установками сводится к разному рабочему объему (523 и 480 кубических сантиметров) и, соответственно, разным кривым крутящего момента при одинаковой мощности в 5,4 лошадиных сил. Стоит такое счастье от 14 490 евро. Имеется в линейке Bellier и небольшой грузовичок Docker, права к которому тоже не требуются.

Aixam Minauto

Minauto является одним из самых доступных предложений на рынке новых автомобилей, для управления которыми не нужно водительское удостоверение – цены на него стартуют от 8 999 евро. За эти деньги покупатель, помимо двухцилиндрового дизеля с максимальной мощностью в восемь лошадиных сил, получает электростеклоподъемники и заготовку под аудиосистему. Имеются два более дорогих стилистических пакета GT и Cross (с ними Minauto потянет на 10 599 и 11 499 евро соответственно), но особых изменений в плане комфорта они не привносят.

Aixam Sensation

То, что линейка Sensation находится на ступеньку выше по сравнению с Minauto, видно невооруженным глазом: тут и дизайн интереснее, и комплектация богаче (кондиционер, датчики парковки – все это имеется), и в отношении силовых установок выбор есть. Причем, помимо сугубо электрической версии, покупатель может приобрести Sensation Coupe GTI 600 D, но для этой машины уже понадобятся права категории В1. Цены на линейку Sensation во Франции составляют от 10 699 до 16 699 евро.

Aixam D-Truck

Наконец, у Aixam тоже есть коммерческая техника: небольшой фургон и самосвал с боковой выгрузкой. Последний стоит дешевле (от 13 099 евро), хоть и незначительно (фургончик обойдется минимум в 13 799 евро во Франции). Оба автомобиля оснащаются дизельным мотором Kubota объемом 400 кубических сантиметров и оба способны перевезти в грузовых отсеках до 175 килограммов всякой всячины объемом до 2,8 кубических метров. 24-литрового топливного бака, с учетом расхода топлива в районе трех литров, должно хватить надолго.

Chatenet CH40

Своеобразный дизайн Chatenet CH40 позволяет ему выделяться на фоне VSP-автомобилей Bellier и Aixam, хотя в плане технических характеристик он очень похож на машины конкурентов: 480 кубических сантиметров рабочего объема, 8,2 лошадиные силы мощности. У СН40 имеется три комплектации, но, опять-таки, разница между ними настолько мизерная, что выискивать ее приходится чуть ли не с микроскопом: например, версия Sport выделяется только специальным красным цветом, алюминиевыми накладками на педалях и сиденьями с более развитой боковой поддержкой.

Henan M7

Несчетное количество малоскоростных электромобилей, для которых не нужно водительское удостоверение, производится в КНР, причем купить их можно прямо на популярных интернет-площадках, вроде AliExpress или Alibaba. В эту многочисленную категорию входит, например, Henan M7. Вообще компания Henan больше известна благодаря выпуску велорикш, а не электрокаров, но, надо признать, М7 у них получился довольно симпатичным. В движение его приводит электромотор мощностью 4 лошадиные силы. Производитель утверждает, что емкости батарей хватает на 300 километров пути, но мы бы к этой информации отнеслись с осторожностью.

Porsche 356

Поверили? На самом деле, это реплика знаменитого спорткара, которую производит дочернее предприятие KingWoo все той же компании Henan из Китая. Причем реплика эта электрическая. С 8-сильным электромотором китайский Porsche 356 может разогнаться до 80 километров в час, при этом стоимость автомобиля составляет около 13 тысяч долларов США. Машину можно оснастить и бензиновым двигателем Ford, но в таком случае водительское удостоверение уже понадобится.

Иллюстрации: Из открытых источников