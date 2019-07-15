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8:30

Яхты с автомобильным дизайном

Как внешность машин адаптируют к судам

Автомобили уже давно стали чуть ли не самой значимой частью мира роскоши, поэтому неудивительно, что в них ищут вдохновение даже компании, занимающиеся постройкой скоростных катеров и яхт. Во-первых, понятия мощности, роскоши и скорости легко переносятся с земли на воду, во-вторых, это помогает продажам, так как владелец Bugatti Chiron точно задумается о покупке катера, похожего на его машину, а в-третьих, делает сами суда более привлекательными и «понятными». В этой галерее мы собрали лучшие яхты с автомобильным дизайном, но начнем, пожалуй, с Lexus, в линейке которого совсем недавно появилась фирменная моторная яхта класса люкс.

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