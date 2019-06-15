Тюнинг в стиле «ничего святого»

Традиционно по субботам мы представляем какой-нибудь связанный с автомобилями интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. В этот раз мы предлагаем спуститься на самое дно котла автомобильных субкультур и взглянуть на машины, для которых даже фильм «Безумный Макс» недостаточно безумен. Главный адрес автомобильных франкенштейнов в Инстаграме — аккаунт Bagged Patina.

Картинка на обложке — иллюстрация белорусского дизайнера Вадима Игнатьева, который творит под псевдонимом Джеймса О'Брайена. А все автомобили в нашей подборке — реальны, хотя порой глаза отказываются верить, что перед нами фотография, а не фотомонтаж.