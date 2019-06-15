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11:44

Тюнинг в стиле «ничего святого»

Когда придет апокалипсис, они его не заметят

© James O'Brien
Андрей Моторов
В этих автомобилях порой нельзя распознать серийного «донора», цвет невозможно определить, а наличие на них номеров кажется какой-то нелепой шуткой.

Традиционно по субботам мы представляем какой-нибудь связанный с автомобилями интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. В этот раз мы предлагаем спуститься на самое дно котла автомобильных субкультур и взглянуть на машины, для которых даже фильм «Безумный Макс» недостаточно безумен. Главный адрес автомобильных франкенштейнов в Инстаграме — аккаунт Bagged Patina.

Картинка на обложке — иллюстрация белорусского дизайнера Вадима Игнатьева, который творит под псевдонимом Джеймса О'Брайена. А все автомобили в нашей подборке — реальны, хотя порой глаза отказываются верить, что перед нами фотография, а не фотомонтаж.

Более того, на страничке много видео, по которым можно убедиться, что все эти машины ездят, и порой быстро.

Иллюминатор винтажного водолазного шлема в качестве заднего окна? Почему бы и нет!

Фольксвагеновский «Жук» в основе проекта? Запросто!

Правил нет. Вообще никаких. Например, кузов может блестеть лаком, как у этого Кэдди.

А может, что называется, тени не отбрасывать.

Разве что желательно, чтобы автомобиль лежал на земле. Чем ниже, тем лучше.

Нет, нет так. Специально для владельцев Приор — вот что такое низко:

И даже для внедорожников и пикапов не будет исключений. Рэнглеры здесь не лифтуют.

Не уйдут даже мотоциклы! Мы бы назвали этот стиль «Байки из склепа»

Думаете, они не ездят на своих рэт-родах зимой? Ездят!

Хотя по величине дорожного просвета кажется, что не смогут ездить и летом. Наверняка владельцы знают расположение лежачих полицейских во всем городе.

Мы же говорили: у них нет ничего святого. Абсолютно ни-че-го.

Вообще совсем ни капельки. Иначе бы они не смогли построить вот это:

Но удивительно, как ужасное может соседствовать с прекрасным. Приготовьте органы чувств к восторгу:

Хорошо, что кастом-культура не заканчивается на рэт-родах.

Главное — никаких ограничений. Чувство меры не надо брать с собой в гараж, лучше оставить его дома. Иначе не получится что-то по-настоящему сумасшедшее:

Возможно, самый стильный катер в мире.

Осторожно, риск эстетического диатеза!

Если вы знаете интересные инстаграм-аккаунты, которые хотите посоветовать нам, пишите о них в комментариях.

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