Тюнинг в стиле «ничего святого»

Традиционно по субботам мы представляем какой-нибудь связанный с автомобилями интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. В этот раз мы предлагаем спуститься на самое дно котла автомобильных субкультур и взглянуть на машины, для которых даже фильм «Безумный Макс» недостаточно безумен. Главный адрес автомобильных франкенштейнов в Инстаграме — аккаунт Bagged Patina.
Картинка на обложке — иллюстрация белорусского дизайнера Вадима Игнатьева, который творит под псевдонимом Джеймса О'Брайена. А все автомобили в нашей подборке — реальны, хотя порой глаза отказываются верить, что перед нами фотография, а не фотомонтаж.
Более того, на страничке много видео, по которым можно убедиться, что все эти машины ездят, и порой быстро.
Иллюминатор винтажного водолазного шлема в качестве заднего окна? Почему бы и нет!
Фольксвагеновский «Жук» в основе проекта? Запросто!
Правил нет. Вообще никаких. Например, кузов может блестеть лаком, как у этого Кэдди.
А может, что называется, тени не отбрасывать.
Разве что желательно, чтобы автомобиль лежал на земле. Чем ниже, тем лучше.
Нет, нет так. Специально для владельцев Приор — вот что такое низко:
И даже для внедорожников и пикапов не будет исключений. Рэнглеры здесь не лифтуют.
Не уйдут даже мотоциклы! Мы бы назвали этот стиль «Байки из склепа»
Думаете, они не ездят на своих рэт-родах зимой? Ездят!
Хотя по величине дорожного просвета кажется, что не смогут ездить и летом. Наверняка владельцы знают расположение лежачих полицейских во всем городе.
Мы же говорили: у них нет ничего святого. Абсолютно ни-че-го.
Вообще совсем ни капельки. Иначе бы они не смогли построить вот это:
Но удивительно, как ужасное может соседствовать с прекрасным. Приготовьте органы чувств к восторгу:
Хорошо, что кастом-культура не заканчивается на рэт-родах.
Главное — никаких ограничений. Чувство меры не надо брать с собой в гараж, лучше оставить его дома. Иначе не получится что-то по-настоящему сумасшедшее:
Возможно, самый стильный катер в мире.
Осторожно, риск эстетического диатеза!
Если вы знаете интересные инстаграм-аккаунты, которые хотите посоветовать нам, пишите о них в комментариях.