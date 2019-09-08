Безумный транспорт фестиваля Burning Man

Обычно каждую неделю мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. Но в этот раз мы прошерстили Instagram в поисках самых интересных машин фестиваля Burning Man. Впрочем, здесь не только машины...
В конце каждого лета в американской пустыне Блэк-Рок, что в штате Невада, происходит нечто красивое, удивительное и — в самом творческом смысле — безумное. Фестиваль Burning Man начинается в последний понедельник августа (причем стартует ровно в ноль часов одну минуту) и продолжается восемь дней — до первого понедельника сентября, когда в США отмечают национальный праздник — День труда. Отмечают, надо сказать, очень по-советски: День труда в Америке — выходной.
На первый взгляд кажется, что никаких правил здесь вообще нет. Ну разве что в субботу после заката обязательно сжигают огромную деревянную статую человека. Всё остальное выглядит совершенно непредсказуемым.
Фестиваль подчинен скорее не правилам, а определенным идеям. Организаторы называют событие экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения, при этом полагающегося только на себя. О «радикальном самовыражении» можно сделать выводы уже по первым фотографиям, а вот второй тезис подразумевает, что каждый участник может рассчитывать лишь на себя, выживая в пустыне восемь дней.
По снимкам непохоже, что люди на Burning Man заняты именно выживанием. Скорее отлично проводят время и самовыражаются. Тем не менее, каждый участник отвечает сам за себя — что он будет пить и есть, как устроится на ночлег, как будет спасаться от зноя и жесткого солнца днем и ветра и холода ночью.
Обязательное условие — каждый участник должен убрать за собой весь мусор. Вернее, любые следы своего пребывания в пустыне. Как будто здесь и не жили больше недели десятки тысяч человек.
На фестивале запрещены любые денежные отношения между участниками. При этом процветает обмен некими подарками. Всё это напоминает потлач — традиционную церемонию демонстративного обмена дарами, когда-то принятую у индейцев тихоокеанского побережья нынешних США. Обычай, некогда служивший индейцам для перераспределения богатств общины и налаживание общественных связей, теперь возродился на фестивале, свободном от любой коммерции и рекламы.
Один из важных принципов Burning Man — фестиваль приветствует деятельных участников, а не пассивных зрителей. Арт-объекты, инсталляции и прочие творческие безумства здесь создаются гостями, люди активно взаимодействуют между собой и «радикально самовыражаются» .
Попасть на фестиваль трудно. Билеты поступаю в продажу партиями, не больше двух в одни руки, появляются в разное время и на разных условиях каждый год. Пишут, что самые дешевые билеты по 425 долларов (без налогов) еще весной разошлись в первые три часа после открытия продаж.
Чем больше мы смотрим на эти фото, тем меньше нас удивляет такой ажиотаж. Как и то, что цены на билеты достигают тысяч долларов. При этом участники фестиваля, которые что-либо строят, и волонтеры, готовые им в этом помогать, не получают больших преференций. Но шанс попасть на Burning Man у них куда выше.
Автомобили, которые можно встретить на самом фестивале (а не на его парковке), в первую очередь арт-объекты, а не средства передвижения. Основной способ перемещения здесь — пешие прогулки и велосипеды. Последние тоже бывают весьма оригинальными.
Например, наш фаворит — вот этот велосипед-великан.
Ведь главное на Burning Man, как мы помним, не выживание, а самовыражение.
Редкий случай, когда мы не смогли сходу опознать автомобиль.
Многие «машины-мутанты» (так официально называют эти шедевры на колесах) очевидцы фотографируют перед фестивалем в ближайшем большом городе — Рино.
Но чтобы увидеть их все, придется отправить на фестиваль самому. И радоваться, что существует такое явление как Инстаграм, который позволяет взглянуть глазами участников почти на всё, что угодно.
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