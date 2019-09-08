Безумный транспорт фестиваля Burning Man

По снимкам непохоже, что люди на Burning Man заняты именно выживанием. Скорее отлично проводят время и самовыражаются. Тем не менее, каждый участник отвечает сам за себя — что он будет пить и есть, как устроится на ночлег, как будет спасаться от зноя и жесткого солнца днем и ветра и холода ночью.