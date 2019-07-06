Alfa Romeo для «Дакара» и другие гости из параллельного мира

Напомним, каждую субботу мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. И сегодня в обзор попал преподаватель промышленного дизайна Джон Фрай из Калифорнии и его страничка freywerk.

Предупреждаем: здесь сходу можно наткнуться на грузовик Bugatti.