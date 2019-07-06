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9:30

Alfa Romeo для «Дакара» и другие гости из параллельного мира

Преподаватель промышленного дизайна показывает, как надо

© John Frye (www.artstation.com/frye)
Кажется, будто Джон Фрай устроился на полную ставку промышленным дизайнером в параллельную вселенную. В ней точно есть кольцевые гонки, но в целом, похоже, опасно — если судить по количеству вооруженной тяжелой техники.

Напомним, каждую субботу мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. И сегодня в обзор попал преподаватель промышленного дизайна Джон Фрай из Калифорнии и его страничка freywerk.

Предупреждаем: здесь сходу можно наткнуться на грузовик Bugatti.

А что если бы в гонках можно было устраивать перестрелки с соперниками? Прототипы могли бы выглядеть так.

А эти эскизы Джон предлагает знаменитым Hot Wheels. И, кажется, не шутит.

Замечательный хотрод эпохи киберпанка и его эскизы, сделанные шариковой ручкой и полутоновыми маркерами.

Этот грузовик, очевидно, беспилотный. Подозреваем, он еще по совместительству бронетранспортер и луноход.

А вот здесь можно посмотреть на видео процесс отрисовки колеса:

Стимпанковый гонщик-машинист закидывает в топку угля.

Нередко Фрай развлекается отрисовкой чужих эскизов. Например, сделал визуализацию этого странного летательного аппарата. Выглядит круто! Как будто Northrop B2 бросили в блендер вместе с велотренажером и тостером...

Гонщики параллельной вселенной к старту готовы.

Тем временем у Первой галактической империи появились новые колесные боевые машины.

Такой БелАЗ было бы не страшно отправить на добычу алмазов в карьер самого дьявола!

А вот такой хотрод для хилл-клаймбинга из Форда Т мог бы существовать и на нашей планете.

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