Alfa Romeo для «Дакара» и другие гости из параллельного мира

Напомним, каждую субботу мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. И сегодня в обзор попал преподаватель промышленного дизайна Джон Фрай из Калифорнии и его страничка freywerk.
Предупреждаем: здесь сходу можно наткнуться на грузовик Bugatti.
А что если бы в гонках можно было устраивать перестрелки с соперниками? Прототипы могли бы выглядеть так.
А эти эскизы Джон предлагает знаменитым Hot Wheels. И, кажется, не шутит.
Замечательный хотрод эпохи киберпанка и его эскизы, сделанные шариковой ручкой и полутоновыми маркерами.
Этот грузовик, очевидно, беспилотный. Подозреваем, он еще по совместительству бронетранспортер и луноход.
А вот здесь можно посмотреть на видео процесс отрисовки колеса:
Стимпанковый гонщик-машинист закидывает в топку угля.
Нередко Фрай развлекается отрисовкой чужих эскизов. Например, сделал визуализацию этого странного летательного аппарата. Выглядит круто! Как будто Northrop B2 бросили в блендер вместе с велотренажером и тостером...
Гонщики параллельной вселенной к старту готовы.
Тем временем у Первой галактической империи появились новые колесные боевые машины.
Такой БелАЗ было бы не страшно отправить на добычу алмазов в карьер самого дьявола!
А вот такой хотрод для хилл-клаймбинга из Форда Т мог бы существовать и на нашей планете.
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