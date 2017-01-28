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12:40

Инстаграм недели

На кого подписаться, чтобы в ленте стало красиво

© philipprupprecht.de
Уже на протяжении нескольких лет Инстаграм — прибежище любых форм визуальной культуры. Здесь есть место всему, что не запрещено правилами сервиса, и по любому запросу или хэштегу можно найти бесконечное множество картинок и видео. Однако и в телевизоре сотня каналов, но при этом порой нечего смотреть. Мы поможем найти что-то стоящее среди множества страниц, посвященных автомобилям.

Автомобильная тематика в Инстаграме невероятно разнообразна, но серию «Инстаграм недели» мы начнем с самой простой формулы: выдающие автомобили + классная картинка. Представляем автомобильного фотографа Филиппа Рупрехта из Мюнхена. Его ник в инстаграме – @philipprupprecht_.

Рупрехт — один из тех фотографов высокого уровня, которым заказывают съемки пресс-китов автомобильные компании. Эти снимки размещаются на пресс-порталах, рассылаются вместе со свежими релизами и в результате оказываются на страницах всех автомобильных изданий, бумажных или электронных. А помимо строгих протокольных съемок Филипп Рупрехт снимает очень необычные автомобильные события и путешествия.

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