Автомобильная тематика в Инстаграме невероятно разнообразна, но серию «Инстаграм недели» мы начнем с самой простой формулы: выдающие автомобили + классная картинка. Представляем автомобильного фотографа Филиппа Рупрехта из Мюнхена. Его ник в инстаграме – @philipprupprecht_.

Рупрехт — один из тех фотографов высокого уровня, которым заказывают съемки пресс-китов автомобильные компании. Эти снимки размещаются на пресс-порталах, рассылаются вместе со свежими релизами и в результате оказываются на страницах всех автомобильных изданий, бумажных или электронных. А помимо строгих протокольных съемок Филипп Рупрехт снимает очень необычные автомобильные события и путешествия.