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10:11

История Супры

Насыщенная биография японского купе

Ровно семнадцать лет назад, в 2002 году, компания Toyota сняла с производства свою самую спортивную, самую быструю и харизматичную модель — купе Supra. Потом японцы больше десяти лет дразнили публику концептами, намекавшими на новое поколение спорткара. И лишь сейчас Toyotа представила «живое» серийное купе — кстати, созданное в альянсе с BMW, на основе родстера Z4. «Мотор» предлагает окинуть взглядом всю биографию Супры, растянувшуюся на четыре поколения.

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