Быстрые машины японской полиции

Toyota Crown
Символом американской полиции считается Ford Crown Victoria, ну а японской – Toyota Crown. Седан, созданный для внутреннего японского рынка, выпускается уже более полувека, и на протяжении почти всей своей жизни исправно несет службу в рядах Национальной полиции Японии.
Причины столь трепетного отношения полицейских к «Крауну» лежат на поверхности: среднеразмерный седан и комфортен, и просторен, и надежен, и, чего греха таить, вполне себе быстр благодаря проверенным временем рядным и V-образным шестицилиндровым двигателям. Иными словами, если вас по какой-либо причине задержат в Японии, в участок вы поедете на приятном, во всех смыслах этого слова, автомобиле.
Nissan Fairlady Z
Скоростные шоссе Японии нуждаются в патрулировании скоростными автомобилями. Fairlady Z, которые у нас лучше известны как Nissan 240Z, 350Z, 370Z – более чем подходящий вариант. Последнее пополнение полицейского «флота» – три купе Nissan 370Z Nismo, которые служат в Токио с конца 2016 года. 350 сил, задний привод, автоматическая коробка передач и максимальная скорость 180 километров в час (на самом деле нет) – достойный арсенал, чтобы осложнить жизнь уличным гонщикам.
Первая же Fairlady, 240Z, начала работать в местной полиции еще в 1971 году.
Nissan Skyline GT-R
Какое-то время контроль скоростного режима на шоссе близ Токио осуществлялся «Скайлайнами» в самом желанном для коллекционеров исполнении GT-R. Известно, что в распоряжении японской полиции было по меньшей мере два купе поколения R34 и два купе R33, а также редчайший Autech Skyline GT-R R33, представляющий собой седан с двигателем RB26DETT и полноуправляемым шасси ATTESA.
Несмотря на уважительный возраст, полицейские «Гетеры» R34 до сих пор можно встретить на шоссе (https://youtu.be/VBDdEgsgmZM), однако вовсе не факт, что за его рулем окажется страж порядка – достоверно известно, что один из полицейских R34 в 2016 году был продан на аукционе.
Nissan GT-R
Одно из недавних поступлений японской полиции – новехонький Nissan GT-R, который был подарен меценатом из префектуры Тотиги в июне текущего года. Глава полиции щедрый подарок принял, по случаю такого события была устроена церемония вступления машины на службу.
Как и другие автомобили местной полиции «Гетер» окрашен в черно-белую ливрею, имеет проблесковые маячки, а также специальные средства связи. Что его выделяет на фоне других полицейских машин префектуры – природная способность разгоняться до «сотни» менее чем за 3 секунды.
Honda NSX
В той же префектуре Тотиги, где сейчас трудится GT-R, в свое время работала Honda NSX. Вообще на счету японской полиции было как минимум три подобных спорткара со среднемоторной компоновкой, в создании и настройке которых принимал участие лично Айртон Сенна.
Гибридная NSX второго поколения «в форме» пока замечена не была – наверное, машина оказалась слишком дорогой, чтобы покупать ее за деньги налогоплательщиков… или ожидать в качестве презента от благодетелей.
Mazda RX-7
По меньшей мере две Mazda RX-7 были в рядах полиции префектуры Ниигата. Сейчас эти автомобили хранятся в запасниках и выезжают в свет только на тематические мероприятия.
Хотя роторно-поршневые двигатели известны своим сложным характером, требуя регулярное и качественное обслуживание, это не остановило японских копов от приобретения наследниц RX-7 – RX-8 в полиции тоже служили.
Mitsubishi GTO
Mitsubishi GTO, который также известен как Mitsubishi 3000 GT (или же Dodge Stealth – но это немного другая история), был одним из самых прогрессивных японских гран-туризмо своего времени, сочетая полноуправляемое шасси, мощные двигатели и передовую электронику начала 90-х годов. Не удивительно, что он тоже стал частью гаража служителей правопорядка – причем в своем самом мощном исполнении VR-4.
3-литровый V6 этого автомобиля развивал «джентльменские» 280 лошадиных сил, разгон до «сотни» осуществлялся примерно за 6 секунд.
Subaru Impreza WRX STI
Японский спортседан использовали в полиции (загибайте пальцы) Австралии, Франции, Великобритании, США, Эстонии, ЮАР, Нидерландов – и это еще не весь список! Стоит ли удивляться, что и в родной Японии WRX STI пришлась к месту?
Машина работала в полицейских департаментах нескольких префектур, но недолго – нынешние STI в Японии не служат, в отличие от Великобритании. С Lancer Evolution ситуация схожая – он работает на Туманном Альбионе, но не на родине.
Ford Mustang Mach 1
Сюрприз! Во времена, когда японские автомобили были еще не особо скоростными – то есть примерно полвека назад, - местные полицейские не брезговали использовать для патрулирования шоссе американские масл-кары. Например, Ford Mustang Mach 1 1973 года, который тоже приписан к префектуре Тотиги.
Учитывая, что автомобиль сохранился до наших дней и находится в отличном состоянии, вряд ли на нем часто выезжали на дороги. Как и на Porsche 912, который работал на благо спокойствия префектуры Канагава.