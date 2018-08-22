Быстрые машины японской полиции

Причины столь трепетного отношения полицейских к «Крауну» лежат на поверхности: среднеразмерный седан и комфортен, и просторен, и надежен, и, чего греха таить, вполне себе быстр благодаря проверенным временем рядным и V-образным шестицилиндровым двигателям. Иными словами, если вас по какой-либо причине задержат в Японии, в участок вы поедете на приятном, во всех смыслах этого слова, автомобиле.

Nissan Fairlady Z

Скоростные шоссе Японии нуждаются в патрулировании скоростными автомобилями. Fairlady Z, которые у нас лучше известны как Nissan 240Z, 350Z, 370Z – более чем подходящий вариант. Последнее пополнение полицейского «флота» – три купе Nissan 370Z Nismo, которые служат в Токио с конца 2016 года. 350 сил, задний привод, автоматическая коробка передач и максимальная скорость 180 километров в час (на самом деле нет) – достойный арсенал, чтобы осложнить жизнь уличным гонщикам.