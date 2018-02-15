Самые надежные Б/У автомобили

Американская маркетинговая компания J.D. Power опубликовала 29-й рейтинг надежности подержанных автомобилей. Исследование основано на опросе почти 37 тысяч американских водителей, которых попросили вспомнить, как часто они сталкивались неполадками в своих автомобилей за последние 12 месяцев. Места в этом рейтинге распределяются по количеству нареканий на каждые 100 автомобилей того или иного бренда.

Начать просмотр

Иллюстрации: Компании-производители