Топ-19 машин с наименьшим количеством поломок за первый год эксплуатации

Самые надежные Б/У автомобили

Топ-19 машин с наименьшим количеством поломок за первый год эксплуатации

Американская маркетинговая компания J.D. Power опубликовала 29-й рейтинг надежности подержанных автомобилей. Исследование основано на опросе почти 37 тысяч американских водителей, которых попросили вспомнить, как часто они сталкивались неполадками в своих автомобилей за последние 12 месяцев. Места в этом рейтинге распределяются по количеству нареканий на каждые 100 автомобилей того или иного бренда.
Иллюстрации: Компании-производители
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