На чем ездил Джо Байден: главные автомобили президента США

Как мы выяснили, избранный президент — автомобильный патриот Америки

Судя по постам в социальным сетях, внимание россиян на прошедшей неделе было приковано к выборам президента США: как там голосование в Пенсильванщине и Мичиганщине? Теперь все взволнованные электоральным процессом могут перевести дух: уже понятно, что сорок шестым президентом Соединённых Штатов станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Редакции «Мотора» не остаётся ничего другого, как взглянуть на политика под традиционным для нас углом. Ведь Байден явно неравнодушен к автомобилям — например, уже больше полувека владеет открытым Chevrolet Corvette, и даже снялся с любимым спорткаром для своей избирательной кампании. Мы постарались собрать все известные детали его авто-биографии.