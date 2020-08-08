25 автомобилей-бестселлеров России

Самые продаваемые новые машины июля 2020 года

В июле 2020 года продажи новых легковых автомобилей в России пошли вверх после затяжного падения, вызванного пандемией коронавируса. За месяц реализовано 141 924 машины, что на 6,8 процента больше, чем годом ранее. При этом по итогам семи месяцев рынок просел на 19,3 процента — до 742 681 автомобиля. Наибольший прирост продаж показали китайские марки, а Шкоде удалось выйти на четвёртую строчку среди брендов, увеличив продажи на 69 процентов — до 12 329 штук, во многом благодаря запуску нового Rapid. Среди моделей по-прежнему лидирует Lada Granta. Остальные самые популярные автомобили России можно посмотреть в нашей галерее.