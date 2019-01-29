«Бэха Семерка»

Как росли ноздри BMW седьмой серии – эволюция флагманского седана баварской марки

Она не снискала такой популярности, как Mercedes S-класса, но заняла свое уникальное место в сегменте автомобилей премиум-класса: седьмая серия до сих пор остается во многом уникальным автомобилем, который в равной степени ориентирован как на пассажира заднего ряда, так и на водителя. Сегодня мы расскажем о том, как развивалась машина, пытающаяся угнаться за двумя зайцами – и которая вполне успешно это делает.