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10:36

«Бэха Семерка»

Как росли ноздри BMW седьмой серии – эволюция флагманского седана баварской марки

Она не снискала такой популярности, как Mercedes S-класса, но заняла свое уникальное место в сегменте автомобилей премиум-класса: седьмая серия до сих пор остается во многом уникальным автомобилем, который в равной степени ориентирован как на пассажира заднего ряда, так и на водителя. Сегодня мы расскажем о том, как развивалась машина, пытающаяся угнаться за двумя зайцами – и которая вполне успешно это делает.

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