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Опубликовано 28 февраля 2025, 07:00

Годы не властны: «капсулы времени» на торгах

Старые машины, которые можно купить в состоянии новых
Пока консервативные инвесторы выбирают между ценными бумагами и драгметаллами, некоторые обеспеченные люди предпочитают вкладывать часть своих денег в транспортные средства. Купленные с такой целью машины редко наматывают километры по дорогам: чаще всего они стоят в гаражах или экспозициях, а через какое-то время появляются в продаже. Тогда желающие получают возможность приобрести фактически новый автомобиль, хотя и выпущенный много лет назад. Впрочем, как показывает опыт, далеко не каждая модель оказывается выгодной в инвестиционном плане.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Chevrolet 454 SS

21 марта в США уйдёт с молотка суперпикап родом из 90-х, который проехал за три с половиной десятилетия меньше 12 миль (19 километров). В интерьере сохранились заводская плёнка и наклейки на приборке.

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