Годы не властны: «капсулы времени» на торгах

Старые машины, которые можно купить в состоянии новых

Пока консервативные инвесторы выбирают между ценными бумагами и драгметаллами, некоторые обеспеченные люди предпочитают вкладывать часть своих денег в транспортные средства. Купленные с такой целью машины редко наматывают километры по дорогам: чаще всего они стоят в гаражах или экспозициях, а через какое-то время появляются в продаже. Тогда желающие получают возможность приобрести фактически новый автомобиль, хотя и выпущенный много лет назад. Впрочем, как показывает опыт, далеко не каждая модель оказывается выгодной в инвестиционном плане.