Модели Kia, про которые вы не слышали

История южнокорейских автомобильных компаний едва насчитывает полвека, однако это вовсе не означает, что их история неинтересна. Мы порылись в биографии марки Kia и обнаружили восемь машин, о существовании которых многие даже не подозревают.

Kia KX3

В Китае у мегапопулярного в нашей стране кроссовера Hyundai Creta есть брат, который выглядит как уменьшенная копия модели Kia Sportage. Причем за пределами Китая KX3, увы, не предлагается. А зря – там машина пользуется не слишком высоким спросом, а у нас ее могли бы принять тепло – тем более, что базовая комплектация у кроссовера довольно богатая. На фоне симпатичного дизайна и достаточного выбора силовых агрегатов (три бензиновых мотора мощностью от 125 до 161 лошадиной силы) есть и один недостаток – KX3 может быть только моноприводным.

Kia K4

Еще одна современная модель Kia, встретить которую на улице шансов крайне мало, потому что ее тоже продают только в КНР. В иерархии седанов Kia модель К4, которая выпускается с 2014 года, занимает место между Cerato и Optima, однако салон у нее вполне «бизнесовый» – передняя панель, например, является почти точной копией той, что устанавливали на Hyundai Sonata. Год назад К4 пережил рестайлинг, после которого отправилась на пенсию механическая коробка передач, а линейка двигателей сократилась до двух четырехцилиндровых агрегатов с отдачей в 143 и 175 лошадиных сил.

Kia Ray

А вот компактный хэтчбек Ray проживает только у себя на родине в Корее. Первыми этот автомобиль (к 2012 году) получили местные чиновники, которым Kia предала 2,5 тысячи экземпляров Ray, после чего новинкой пополнился местный каршеринг. В середине 2012 года модель стала доступна для всех желающих. Приобрести ее нынче можно с 3-цилиндровым двигателем мощностью 67 лошадиных сил, хотя до рестайлинга предлагалась и полностью электрическая версия Ray.

Kia X-Trek

Еще одна модель Kia, которая продавалась только в Корее, – это X-Trek. Впрочем, несколько экземпляров этой модели можно встретить и на просторах нашей родины. Технически X-Trek является Kia Carens второго поколения с чуть подкорректированной внешностью, увеличенным клиренсом, самоблокирующимся дифференциалом и единственно возможным дизельным двигателем под капотом. Выпускался внедорожный минивэн всего пару лет, с 2003 по 2005 год.

Kia Concord/Capital

Оба седана – и Concord, и более доступный Capital – были построены на платформе Mazda GE и, по сути, являются лицензионными копиями Mazda Capella, которая в наших краях известна под именем 626. Первым, в апреле 1987 года, появился Concord, который оснащался маздовской линейкой четырехцилиндровых моторов. Он продержался на конвейере до 1995 года, пока не представили Kia Clarus. Ну а упрощенный Capital с менее мощными моторами появился в 1989-м и продавался достаточно скверно, так как имел внутризаводского конкурента в лице Kia Sephia.

Kia Potentia/Enterprise

Помимо бизнес-сегмента, уже в 90-е годы Kia метила в представительский класс. Методы были те же, что и в случае с Concord/Capital, только за основу бралась не Mazda 626, а 929 – так в 1992 и 1997 годах появились Potentia и Enterprise соответственно. В этой паре модель Enterprise была роскошнее и навороченнее. Оба седана, которые оснащались четырех- и шестицилиндровыми моторами Mazda и продавались только в Корее, в начале 2000-х заменил «глазастый» Opirus.

Kia Elan

Это Stinger-то первый спорткар Kia? Ничего подобного! Еще в 1996 году компания приобрела лицензию у Lotus Cars на производство модели Elan второго поколения, и уже в том же году одноименная Kia встала на конвейер. В плане механики машина почти не отличалась от британского собрата, лишь 1,6-литровый двигатель Isuzu был заменен собственным мотором объемом 1,8 литра. Из-за него масса машины немного подросла и достигла 1080 килограммов. С 1996 по 1997 год Kia построила около тысячи «Эланов».

Kia Visto

А этот компактный хэтчбек водится преимущественно в Корее и в Индонезии. Выпускался он недолго, с 1999 по 2001 год, да и двигатель у него был всего один, объемом 1 литр. Но примечателен он тем, что является братом-близнецом Hyundai Atos. Который еще и Atoz. Но он тоже не особо известен в странах постсоветского пространства. Но о редких Hyundai – в следующий раз. \m

Иллюстрации: Компании-производители