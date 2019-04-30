Сначала они были концептами

Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству

Обычно мы рассказываем о забытых концепт-карах — таких, которые не получили производственного воплощения, даже если казалось, что оно вот-вот произойдет. Теперь же вспомним концепты, которые предваряли несколько популярных серийных моделей. Они, как трейлеры кассовых фильмов, интриговали публику. Правда, в отличие от кинофильмов, концепт-кары всегда обещают больше, чем покупатели увидят в массовом производстве. Во всяком случае, так было до двухтысячных годов и концептов вроде infiniti FX 45, будто отправлявшихся прямо с подиума на конвейер...